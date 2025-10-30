hxbbgaf написав:

Faceless написав: hxbbgaf написав: А як же, напевно, має бути якась черговість - хто більше принесе користі фронту, того в першу чергу.

А якщо від користі в тилу йти? Хто менш корисний той хай йде в першу чергу? А якщо від користі в тилу йти? Хто менш корисний той хай йде в першу чергу?

Для тилу іноземні партнери дають гроші. І на першому місті зараз, мабуть, має бути фронт, бо, як він посиплеться, не буде ніякого тилу

? До того ж, більшість заброньованих - це лише навантаження для бюджету і країни вцілому - купа чинуш, в т.р.. і що числяться на окупованих територіях, силовиків, те ж саме і що тільки займаються корупцією, їздять пачками по містам і переводять бензин і інші бюджетники, які переважно тільки беруть хабарі і доять бюджет, а щось корисне з них робить невелика частина.