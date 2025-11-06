hxbbgaf написав:Хотаб, не треба при***, ніби ти не знаєш того анекдота про пожежника.
Ти трішки підтуплюєш? Ти при пожежі викликаєш пожежника, чи пожежника на пенсії?
І не треба розказувати, що «ну він міг би краще, ніж я». Бо ти себе дуже недооцінюєш, ти 40-річний лоб прекрасно мив би снаряди і заряджав рації не гірше 55-річного діда Детройта. А «журнал комбата» так би заповнював, що Долярек пустив би сльозу від умілєнія
Знову за рибу гроші. Якщо не вистачає пожежників, то, я вважаю, можна теж і з пенсії викликати гасити пожежі, якщо їм по 40-50 років, це буде ефективніше, ніж схопити на вулиці кого попало з болячками і хто ніколи не гасив пожеж, дати йому шланг і лізь в вогонь гаси пожежу. Як ми вже порівнюємо. А тим більше, коли діючий молодий здоровий пожежник скаже - у мене спеціальність гасити пожежі в будинках, я не полізу гасити пожежу на складі шин, наприклад, нехай краще цирозник і доходяга з пороком серця лізе і гасить - зловіть його на вулиці і змусьте, а я буду сидіти на дивані. Отак це зараз виглядає з військовими. Тому детройту 47 чи 48, а не 55, і він здоровий бик. Заповнювати журнали - то блатна посада, мити снаряди і заряджати рації - напевно така окрема посада існує тільки в твоїй уяві. Почитай он на фупі, як навіть логіста-тиловика pavelv навіщось постійно змушують бігати кілометри з величезним рюкзаком з тиском 240. Ті люди в своєму розумі? Навіщо вони це роблять, коли воно йому навіть не треба для виконання своїх обовʼязків від слова зовсім?
hxbbgaf написав:Почитай он на фупі, як навіть логіста-тиловика pavelv
так тому лохарику закордоннику-1991 и надо он же офицер, чем ты тут недоволен ? Уж с ним то точно все правильно А будет там злобствовать и угрожать всему Киеву - передай что фокс его ногами забьет леХко нечего было с давлением 240 на военную кафедру переться, наверное папаша-профессор пристроил в обход нормативов
Було ток-шоу Новий відлік по Першому Суспільному https://youtube.com/live/mqWM7Ze30-Y Це просто жах, адвокат каже, людину вбили, падіння виключається, нікого туди не пускають, не показують місце, де це сталося, ДБР справу не розпочинає, свідки чули розмову про вимагання грошей, але людина була не проти мобілізації і після того, як визнали придатним з жахливим зором, тож мова навіть не про хабарі, а, напевно, вже про рекет і бандитизм, а це такі явища, які дуже швидко розповсюджуються, якщо вони безкарні (а влада робить їх безкарними в державному закладі і прямо зараз), і взагалі, то в Подільському районі якийсь ТЦК і там таке коїться, а на ДВРЗ, кажуть, нікого - ні слідчих ніяких, ні правозахисників не пускають, одразу лякають тюрмою, а людей там масово лупцюють і знущаються, тримають в нелюдських умовах, якісь нари, залізні чашки, комісія ніякої нема, вона формальна, потім возять доходяг, влаштували концтабір в столиці! Багато чого казали, опитування цікаве, абсолютна більшість вже негативно ставиться до ТЦК, навіть про купу заброньованої приватної охорони казали, а от про силовиків і молодих відставників, які не воюють від слова зовсім, поки ця влада знущається з хворих людей, забули....
3 нед. Був там місяць тому. 2 бараки. На першому, щоб сходити на вулицю в «біотуалет», треба вислуховувати від охоронця слова як ви заїбали вже зі своїми походами (і ці мразі замовляють суші та їдять їх, коли люди на утриманні собачими помиями. Другий поверх більш-менш, можна курити всередині та пересуватись по поверху вільно. 2 засрані дірки на 250 людей. В душ я сходив до речі лише через 4 дні після того, як мене закинули туди.То все дрібниці, потрапив вже, як є, але не зрозумію одного, навіщо морально давити людей ? Там охоронці (прикордонники, якщо не помиляюсь) звертаються виключно через с*** та б*** до тебе. Не всі звісно, але є окремі елементи молоді, котрі явно отримують від цього задоволення, але найголовніше, що це з мовчазної згоди інших охоронців. Нас загнали в підвал під час тривоги, де на всіх немає сидячих місць, більшість валяється на сирій підлозі, немає чим дихати, чутно кашель кожні 2 секунди. Але охоронці там, не дивлячись на всі ці обставини, просто насміхаються з тебе і криють матом. Думка про СЗЧ виникла не в частині, вона виникла саме тоді, коли ти бачиш людину в формі навпроти, котра сміється тобі в обличчя лише тому, що може. Раміна, дякую тобі. І так, хоча б воду питну людям надайте, ну то ж п*** просто.
До своїх гірше ніж до кацапських полонених чи до зеків-убивць!
Если нету возможности то напиши , нормальные поймут