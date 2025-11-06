Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Персональні теми форумчан / Южаніна: кожен

силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

тему Відповісти

на тему Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.

#<1 ... 43444546> Додано: Чет 06 лис, 2025 23:54 hxbbgaf

Пенсія офіцера не більше 23.6 (не може бути більше, обмежена

Зп військового офіцера зараз від 60-70 , бойового 140+.

Не знаю чи треба їм ще підвищувати, але пенсія офіцера більше 23.6 не стане ніяк. Ти живеш в видуманому світі .

То що, ти пройшов ВЛК, щоб разом з Детройтом в інженерні війська? Hotab Повідомлень: 17053 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2529 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:00 Hotab написав: hxbbgaf

Пенсія офіцера не більше 23.6 (не може бути більше, обмежена

Зп військового офіцера зараз від 60-70 , бойового 140+.

Не знаю чи треба їм ще підвищувати, але пенсія офіцера більше 23.6 не стане ніяк. Ти живеш в видуманому світі .

То що, ти пройшов ВЛК, щоб разом з Детройтом в інженерні війська? Пенсія офіцера не більше 23.6 (не може бути більше, обмеженаЗп військового офіцера зараз від 60-70 , бойового 140+.Не знаю чи треба їм ще підвищувати, але пенсія офіцера більше 23.6 не стане ніяк. Ти живеш в видуманому світі .То що, ти пройшов ВЛК, щоб разом з Детройтом в інженерні війська?

По телеку казали є і 20 тис. зарплати, бойового 100. підвищувати треба солдатам, пораненим он нічого, казали, не платиться, нещодавно по інтернету гуляло фото цілої картоплини в мундирі і соленого огірка, які пораненому солдату принесли на обід. Є що підвищувати. Дронів мало закупається. Є таке поняття як спецпенсія, її отримують 160 тис. чоловік, це переважно офіцери і є, і вони часто набагато вища за ті 23.6 тис., он якийсь суддя отримує 400 тис. при середній по країна 6 з чимось. І привʼязка є, виходить, пенсії відставників не дають підвищити зп військовим.

А яке тобі діло? Детройт не збирається нічого проходити, його 25 років вчили воювати так, папріколу... По телеку казали є і 20 тис. зарплати, бойового 100. підвищувати треба солдатам, пораненим он нічого, казали, не платиться, нещодавно по інтернету гуляло фото цілої картоплини в мундирі і соленого огірка, які пораненому солдату принесли на обід. Є що підвищувати. Дронів мало закупається. Є таке поняття як спецпенсія, її отримують 160 тис. чоловік, це переважно офіцери і є, і вони часто набагато вища за ті 23.6 тис., он якийсь суддя отримує 400 тис. при середній по країна 6 з чимось. І привʼязка є, виходить, пенсії відставників не дають підвищити зп військовим.А яке тобі діло? Детройт не збирається нічого проходити, його 25 років вчили воювати так, папріколу... hxbbgaf Повідомлень: 22848 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:02 hxbbgaf



яке тобі діло?





Безпосереднє!

Ти відправляєш всіх навколо . Ти сам все це зробив?





Є що підвищувати





Є. Ти скільки ПДФО за жовтень сплатив?





це переважно офіцери і є, і вони часто набагато вища за ті 23.6 тис.,





Ні. Повторюю якщо не доходить, обмежено 23.6



Не обмежено прокурори і судді.





Детройт не збирається нічого проходити, його 25 років вчили воювати так,





Не 25, 30+

Йому 55. ВЛК у нього пройдена.

І не «воювати вчили», а він вчив в аудиторії інших теорії. Він викладач.,Його не вчили воювати. Запамятай це назавжди.



Ти пройшов ВЛК? В інженерний підрозділ Детройта треба солдати. Де твій ВЛК? Безпосереднє!Ти відправляєш всіх навколо . Ти сам все це зробив?Є. Ти скільки ПДФО за жовтень сплатив?Ні. Повторюю якщо не доходить, обмежено 23.6Не обмежено прокурори і судді.Не 25, 30+Йому 55. ВЛК у нього пройдена.І не «воювати вчили», а він вчив в аудиторії інших теорії. Він викладач.,Його не вчили воювати. Запамятай це назавжди.Ти пройшов ВЛК? В інженерний підрозділ Детройта треба солдати. Де твій ВЛК? Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 07 лис, 2025 00:09, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 17053 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2529 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:09 Тема взагалі, про силовиків, а не про мене. Це ганьба, що в вас така офіцерська честь, що це ви по 25 років провчились воювати і пишете оце все, що ви не маєте воювати. а за вас мають воювати обмежено придатні, непридатні, он марк на фупі, взагалі, пише, що мають воювати 70-річні бабусі, при тому, що сам старлєй-артилерист і сидить в Португалії, польська ахвіцера закликає до масових розстрілів, канацька - що треба кидати в окопи цирозників і шизиків. Оце справжня ганьба!

А спецпенсію отримують 160 тис. чоловік, це не тільки прокурори і судді, 70 з чимось тис. там силовики. Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 07 лис, 2025 00:11, всього редагувалось 1 раз. hxbbgaf Повідомлень: 22848 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:11 hxbbgaf





Тема взагалі, про силовиків, а не про мене.





Ти теж силовик. Всього за місяць ним станеш. Треба ВЛК. коли? Офіцери чекають на підлеглих! Ти -підлеглий, який не йде, і цим зриває перемогу.





70 з чимось тис. там силовики.





Якщо ти тормоз, то ще раз повторюю:

Крім прокурорів і суддів пенсія всім іншим категоріям обмежена 10 прожиткових мінімум для непрацездатних. В 2025 році це 2360х10= 23600 Ти теж силовик. Всього за місяць ним станеш. Треба ВЛК. коли? Офіцери чекають на підлеглих! Ти -підлеглий, який не йде, і цим зриває перемогу.Якщо ти тормоз, то ще раз повторюю:Крім прокурорів і суддів пенсія всім іншим категоріям обмежена 10 прожиткових мінімум для непрацездатних. В 2025 році це 2360х10= 23600 Hotab Повідомлень: 17053 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2529 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:19 Hotab написав: hxbbgaf





Тема взагалі, про силовиків, а не про мене.





Ти теж силовик. Всього за місяць ним станеш. Треба ВЛК. коли? Офіцери чекають на підлеглих! Ти -підлеглий, який не йде, і цим зриває перемогу. Ти теж силовик. Всього за місяць ним станеш. Треба ВЛК. коли? Офіцери чекають на підлеглих! Ти -підлеглий, який не йде, і цим зриває перемогу.

Який я силовик? Силовики - це ті, що закінчили силові навчальні заклади, військові або МВС, мають звання, воси і т.д. Я ніякої зброї в руках ніколи не тримав.

Офіцерів у нас вже півкраїни. Як не мають великого бойового досвіду, нехай теж ідуть у піхоту. Який я силовик? Силовики - це ті, що закінчили силові навчальні заклади, військові або МВС, мають звання, воси і т.д. Я ніякої зброї в руках ніколи не тримав.Офіцерів у нас вже півкраїни. Як не мають великого бойового досвіду, нехай теж ідуть у піхоту. hxbbgaf Повідомлень: 22848 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:21 hxbbgaf



Офіцерів у нас вже півкраїни. Як не мають великого бойового досвіду, нехай теж ідуть у піхоту.





Чому вони без досвіду мають йти в піхоту, а ти ні?

Офіцер командує солдатом. Навчає його.

Ти коли прийдеш до офіцерів, яких відправляєш? Вони чекають свого підлеглого.



Ти побачив штатну структуру інженерного батальйону? Там 30 офіцерів і 300 солдат. Ти йдеш? Чому ні?





Силовики - це ті,





хто працює в силовій структурі. Після мобілізації ти наступного дня вже силовик. І саме тебе шукають, щоб наповнити інж бат





Офіцерів у нас вже півкраїни





До 60р тільки 170 тисяч

А «півкраїни» у нас абирвалгів. Тобто комбати в інжбат є, а солдат абирвалг туди не прийшов. Коли, я питаю??? Чому вони без досвіду мають йти в піхоту, а ти ні?Офіцер командує солдатом. Навчає його.Ти коли прийдеш до офіцерів, яких відправляєш? Вони чекають свого підлеглого.Ти побачив штатну структуру інженерного батальйону? Там 30 офіцерів і 300 солдат. Ти йдеш? Чому ні?хто працює в силовій структурі. Після мобілізації ти наступного дня вже силовик. І саме тебе шукають, щоб наповнити інж батДо 60р тільки 170 тисячА «півкраїни» у нас абирвалгів. Тобто комбати в інжбат є, а солдат абирвалг туди не прийшов. Коли, я питаю??? Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 07 лис, 2025 00:25, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 17053 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2529 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:24 Hotab написав: hxbbgaf

Якщо ти тормоз, то ще раз повторюю:

Крім прокурорів і суддів пенсія всім іншим категоріям обмежена 10 прожиткових мінімум для непрацездатних. В 2025 році це 2360х10= 23600 Якщо ти тормоз, то ще раз повторюю:Крім прокурорів і суддів пенсія всім іншим категоріям обмежена 10 прожиткових мінімум для непрацездатних. В 2025 році це 2360х10= 23600

Не знаю, правда це чи ні. Прокурорам теж казали, обмежать, не обмежили. На фейсбуці групу відставних ментів веде чувак, він сам казав, що в нього пенсія зараз 45 тис., потім потер, так що не вірю.

Якщо це відставник, якому нема 60, і він не хоче воювати, то пенсію йому можна взагалі скасувати. 23600 - це теж немало. Є, напевно, такі, що і менше отримують, от їм все одно мають підвищувати разом із з.п. військових. Треба відвязати. Не знаю, правда це чи ні. Прокурорам теж казали, обмежать, не обмежили. На фейсбуці групу відставних ментів веде чувак, він сам казав, що в нього пенсія зараз 45 тис., потім потер, так що не вірю.Якщо це відставник, якому нема 60, і він не хоче воювати, то пенсію йому можна взагалі скасувати. 23600 - це теж немало. Є, напевно, такі, що і менше отримують, от їм все одно мають підвищувати разом із з.п. військових. Треба відвязати. hxbbgaf Повідомлень: 22848 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:29 Країні потрібен дієвий механізм масового розжалування офіцерів.

Наскільки я знаю, ті звання на тих кафедрах у вузах дають автоматом всім, іноді ще й всі заносять конверти. І в вузи в нас останні років 25 йдуть майже всі випускники шкіл, а в більшості державних вузів є військові кафедри, то ж офіцерів в нас дуже багато. І при цьому їх чомусь не вистачає. Парадокс? Зовсім ні, з огляду на все те неподобство, що відбувається!

Якщо офіцер придатний і не воює, за 4 роки війни так жодного разу і не був ніде задіяний (а таких більшість, то чекають воса один в один, то з моря погоди і їх чомусь не мобілізують), чи якщо це молодий відставник, який не виконує норму минулорічного мобілізаційного закону і не йде до ТЦК і не стає на облік, то такого офіцера треба розжалувати і позбавити ранньої пенсії, якщо таку отримує. На разі, як казала Третьякова, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників.

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep

І 85% ще й ніде не працює, середній вік 45-47 років. Пенсія в них вища за середню, а толку з них ніякого, десятиріччями за наш рахунок вчились воювати, і тепер сидять на нашій шиї, коли йде війна. Ще дуже багато повтікали закордон, і ще півтора роки тому тут писали, що їх навіть випускали, і тепер ще й там продовжують сидіти на нашій шиї, іноді отримуючи звідси навіть гігантські спецпенсії, і плювати на присягу, ще й зловтішатись (таких навіть на фупі вже вистачає, ще й закликати до розстрілів всіх без розбору та писати іншу маячню).

Чи якщо офіцер не має, або навіть і не мав тих навичок і вмінь, що йому належить мати? Треба їм всім влаштувати іспит. І це зовсім не чиясь примха чи заздрість, бо їм довіряють багато людських життів. Як не здав - теж в рядові.

Це все знижує боєздатність країни (коли не воюють найбільш підготовлені і здорові), демотивує решту людей, які це бачать, тому, вважаю, це неприпустимим, особливо в умовах, коли відбувається ось таке:

https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/

Які зараз, взагалі, офіцери запасу, коли ж той запас задіювати, як не зараз?



Якщо вже так, за 4 роки нема потреби в таких офіцерах, і зараз нема, то нехай ідуть у піхоту. Інакше просто не зрозуміло, чому механізатор або мерчендайзер, або доходяга вагою 48 кг з пороком серця має йти примусово, а вони - ні. Наскільки я знаю, ті звання на тих кафедрах у вузах дають автоматом всім, іноді ще й всі заносять конверти. І в вузи в нас останні років 25 йдуть майже всі випускники шкіл, а в більшості державних вузів є військові кафедри, то ж офіцерів в нас дуже багато. І при цьому їх чомусь не вистачає. Парадокс? Зовсім ні, з огляду на все те неподобство, що відбувається!Якщо офіцер придатний і не воює, за 4 роки війни так жодного разу і не був ніде задіяний (а таких більшість, то чекають воса один в один, то з моря погоди і їх чомусь не мобілізують), чи якщо це молодий відставник, який не виконує норму минулорічного мобілізаційного закону і не йде до ТЦК і не стає на облік, то такого офіцера треба розжалувати і позбавити ранньої пенсії, якщо таку отримує. На разі, як казала Третьякова, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників.І 85% ще й ніде не працює, середній вік 45-47 років. Пенсія в них вища за середню, а толку з них ніякого, десятиріччями за наш рахунок вчились воювати, і тепер сидять на нашій шиї, коли йде війна. Ще дуже багато повтікали закордон, і ще півтора роки тому тут писали, що їх навіть випускали, і тепер ще й там продовжують сидіти на нашій шиї, іноді отримуючи звідси навіть гігантські спецпенсії, і плювати на присягу, ще й зловтішатись (таких навіть на фупі вже вистачає, ще й закликати до розстрілів всіх без розбору та писати іншу маячню).Чи якщо офіцер не має, або навіть і не мав тих навичок і вмінь, що йому належить мати? Треба їм всім влаштувати іспит. І це зовсім не чиясь примха чи заздрість, бо їм довіряють багато людських життів. Як не здав - теж в рядові.Це все знижує боєздатність країни (коли не воюють найбільш підготовлені і здорові), демотивує решту людей, які це бачать, тому, вважаю, це неприпустимим, особливо в умовах, коли відбувається ось таке:Які зараз, взагалі, офіцери запасу, коли ж той запас задіювати, як не зараз?Якщо вже так, за 4 роки нема потреби в таких офіцерах, і зараз нема, то нехай ідуть у піхоту. Інакше просто не зрозуміло, чому механізатор або мерчендайзер, або доходяга вагою 48 кг з пороком серця має йти примусово, а вони - ні. hxbbgaf Повідомлень: 22848 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:31 hxbbgaf

Ще раз питаю, ти йдеш до офіцерів, яких закликаєш на службу, підлеглим в підрозділ?

Це не проблема що ти не тримав зброю. Ти отримаєш БЗВП і ВОС.

То коли? Hotab Повідомлень: 17053 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2529 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 43444546> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_