Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:18
hxbbgaf
Так а до чого тут я
Як раз до того, що ти сам себе призначив хворим, а інших - здоровими. Що тобі не зрозуміло?
поки заброньовані 90-100% силовиків
Пруф?
молоді відставники в ЗСУ 1 із 40
Примітивна маніпуляція.
«Силовик» - це не обовʼязково ЗСУ. Це інші структури, які беруть участь у бойових діях.
Порівнюючи «1 із 40» - це свідома маніпуляція «тепле і мʼяке».
Якщо ставити в порівняльний ряд «всі силовики» то порівнювати з «воюють у всіх силових силових структурах». І тут буде 10% .
Ти свідомо брешеш і маніпулюєш.
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:58
Це твої фантазії, я такого не писав, що когось треба визнавати здоровим, не дивлячись на хвороби чи відправляти без ВЛК чи проводити її формально за 5 хвилин - це ти таке писав - що пох на хвороби, не ми когось робили хворим, тому хай все одно йде й воює.
Міністр внутрішніх справ ще минулого року казав.
90% співробітників Національної поліції заброньовані згідно з рішенням Уряду. Ця норма діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів
Те, що їх примазали до рятувальників, щоб і тих, і тих забронювали на 90%, то теж всім зрозуміло.
І ще й збільшують кількість. На фупі кажуть, на Дністровському водосховищі створюють водну поліцію. Навіщо вона? Під час екзистенційної війни. І не з рибами, а з рашистами. І тут хтось писав, село на 6000 людей, відкривають другий відділок поліції! Саме зараз! Замість того, щоб вони повоювали хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна. А муніципальна охорона, міська варта і т.д., навіщо вони, кілька років тому жили без них, а от зараз потрібно..
Воюють переважно ЗСУ, маніпулювати - це якраз стверджувати, що отой майор поліції чи полковник, який після 25 років вислуги, які в нього були в 43, продовжує числитись у поліції, то він воює.
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:22
hxbbgaf
я такого не писав, що когось треба визнавати здоровим, не дивлячись на хвороби
Ти писав ще гірше.
Навіть без самого влк ти призначив їх «здорові бугаї», «а я хворий, потію».
Воюють переважно ЗСУ
Бо вони найчисельніші.
Але воюють і інші. І гинуть і калічаться
Але тобі знов не дійшло: ти береш 150 тис (до 60р) в пенсів . Всіх! Не ЗСУ! А кількість учасників СОУ ти береш лише в складі ЗСУ.
Якщо ти хочеш брати тих 5 тис що в ЗСУ, то може математика каже, що треба брати тоді і тих нещасних 50 тис, які пенсіонери саме ЗСУ?
Наче ж так математика має працювати, ні?
Щодо того, що пенс прикордонної служби призвався в прикордонну службу, то це також ніяк не зміцнює твою позицію. Якщо туди не піде цей 55 річний пенс, то туди піде молодий свіжепризваний, який необхідніший для фронту.
Ти вищиш від дефіциту розуму і логічного мислення. Але це тебе не врятує від бусику.
Міністр внутрішніх справ ще минулого року казав.
90% співробітників Національної поліції заброньовані
У тебе попливла термінологія.
Твоя тема стартувала і досі продовжувалась тезою, що військові пенсіонери (тобто силовики) мають повоювати . Ще раз якщо не доходить - силовиками ти називав саме пенсіонерів
То ти мені покажеш пруфи свого твердження, що «90% пенсіонерів силових структур заброньовані»?
Додано: Суб 15 лис, 2025 20:58
Hotab написав:hxbbgaf
я такого не писав, що когось треба визнавати здоровим, не дивлячись на хвороби
Ти писав ще гірше.
Навіть без самого влк ти призначив їх «здорові бугаї», «а я хворий, потію».
Воюють переважно ЗСУ
Бо вони найчисельніші.
Але воюють і інші. І гинуть і калічаться
Але тобі знов не дійшло: ти береш 150 тис (до 60р) в пенсів . Всіх! Не ЗСУ! А кількість учасників СОУ ти береш лише в складі ЗСУ.
Якщо ти хочеш брати тих 5 тис що в ЗСУ, то може математика каже, що треба брати тоді і тих нещасних 50 тис, які пенсіонери саме ЗСУ?
Наче ж так математика має працювати, ні?
Щодо того, що пенс прикордонної служби призвався в прикордонну службу, то це також ніяк не зміцнює твою позицію. Якщо туди не піде цей 55 річний пенс, то туди піде молодий свіжепризваний, який необхідніший для фронту.
Ти вищиш від дефіциту розуму і логічного мислення. Але це тебе не врятує від бусику.
Міністр внутрішніх справ ще минулого року казав.
90% співробітників Національної поліції заброньовані
У тебе попливла термінологія.
Твоя тема стартувала і досі продовжувалась тезою, що військові пенсіонери (тобто силовики) мають повоювати . Ще раз якщо не доходить - силовиками ти називав саме пенсіонерів
То ти мені покажеш пруфи свого твердження, що «90% пенсіонерів силових структур заброньовані»?
Переважно здорові, бо туди вибирали здорових, кожен раз проводили огляди, бо вони невипрацьовані як, наприклад, той же тракторист, що все життя трясеться, і т.д., але я не писав, що їх треба грести без нормальної комісії. Це ти підтримуєш такий підхід, тільки для звичайних беззахисних людей, не для шишок.
Насправді все ще гірше, ніж я писав, бо вони і в ЗСУ переважно не воюють, а сидять глибоко в тилу на теплих посадах спеціально під них! Це не секрет, що на фронті 200-250 тис. людей воюють, а в ЗСУ пишуть, 880 тис., а по телеку вже казали, що більше мільйона.
Я писав, 90% силовиків заброньовані, а не відставників, ті і так переважно не воюють. Ну, якщо дійти до такої логіки, що силовий пенс числиться в прикордонниках, а якби ні, то туди б взяли молодого, то це вже збочення. Я думаю, на таку посаду бажаючі знайдуться. І при цьому забуваємо, що прикордонців, кажуть, вже за 100 тис., їх теж стільки непотрібно, а великих шишок там ще більший перебір, бо теплі місця.
Додано: Суб 15 лис, 2025 21:06
Чоловіка, якого знайшли мертвим біля Рожнятова, напередодні мобілізували ТЦК, - Івано-Франківський ТЦК
Його мобілізували 8 листопада, а 12 листопада від здійснив самовільне залишення частини. Тоді почалися пошуки, а знайшли його мертвим 14 листопада.
Подальшу правову оцінку нададуть відповідні органи.
t.me/blacklist2477
/52582
Вже тупо вивозять в ліс і вбивають і записують в СЗЧшники? Безкарність - Сахарук, Сопін, Танчик, і це тільки за останній час і те, що випливло в ЗМІ. Залякані свідки і свавілля. Питання, це просто бандитизм чи це диверсія, щоб до ТЦК боялись йти і ті, хто не збирається ухилятись?
Додано: Суб 15 лис, 2025 21:08
hxbbgaf
Переважно здорові, бо туди вибирали здорових,
В 17 років. Зараз їм 55
кожен раз проводили огляди
1 в 1 як зараз проводять ВЛК в ТЦК. Рівно 1 хвилина на кожного з 3 лікарів. В цю «хвилину» йде запис в мед книжку «здоровий. Скарг нема. Придатний».
вони невипрацьовані
Ти теж не був трактористом, але десь «випрацювався». Чому військовий не міг випрацюватись?
Ти хоча б строкову служив, щоб давати оцінку ступені навантажень в армії і вплив служби на здоровʼя?
силовий пенс числиться в прикордонниках
Він не числиться, а працює. Робить те, що «все життя його за наші податки вчили робити». Це ж твої слова? Що тепер не так?
Їх теж стільки непотрібно,
Яка у тебе спеціалізація і кваліфікація щоб визначати, кого скільки потрібно?
Чи її не обовʼязково мати, щоб заявляти щось? Ну ступінь здоровʼя ти ж можеш визначати для всіх навколо себе (здоровий) і собі (хворий), то чому б і такі питання не вирішувати, так?
Додано: Суб 15 лис, 2025 21:14
Строкову рік чи півтора служили, а далі знущались із салаг, грабували і знищували армію та фарбували траву.
Якби він те робив, не було б все завалено контрабандою, а в прикордонців не було б маєтків по всьому світу. В тебе рожеві окуляри?
Додано: Суб 15 лис, 2025 21:15
hxbbgaf
Строкову рік чи півтора служили
Де і коли ти служив, щоб робити висновки про службу і втрати там здоровʼя?
не було б все завалено контрабандою,
Тою що ти торгував на базарі і «випрацювався» там? 😅
Додано: Суб 15 лис, 2025 21:25
Я не служив, у мене було написано непридатний в мирний час, я писав вже, а ти що хочеш сказати, що за той рік служби всі втрачали здоровʼя? Ну, це маячня якась. Була, звісно, дідівщина, і саме через отих відставників, які її влаштовували, але ж не до такого ступеню.
До чого тут я, якщо ми будемо тут все писати про себе, а не взагалі, то це буде якийсь персональний блог, який нікому не цікавий. Да і базар по спеці і по морозу теж не додає здоровʼя, той же гайморит - майже професійна хвороба.
Додано: Суб 15 лис, 2025 21:31
hxbbgaf
Я не служив,
Але знаєш хто скільки здоровʼя втрачає за 25 років служби
Не відкривав законів України і положень про проходження служби, але заявляєш що під час війни можна просто звільнитись з 25 роками вислуги .
Не відкривав постанову КМУ яка встановлює порядок виїзду (зі змінами які вступили під час війни) , але заявляєш що в.пенси мають право вільного виїзду. Бо хтось щось почув на полиці потягу.
Тобі не здається що занадто багато від тебе пустомельства, яке не підкріплене ні юридичними знаннями, ні власним життєвим досвідом?
До чого тут я, якщо ми будемо тут все писати про себе, то ….
… то буде зрозуміло рівень знань і кваліфікації дописувача, який дає іншим оцінки.
Ти пустишка.
