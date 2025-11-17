бо якщо у людей написано обмежено придатний чи для тилу
Чому абирвалг не служить в тилу?
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:48
hxbbgaf
Додано: Нед 16 лис, 2025 21:55
І взагалі, чого обовʼязково не слідкував, купа вроджених хвороб, і не тільки, купа таких, що навіть причин не знають. Когось машина збила, що завгодно може бути, в дитинстві щось сталось. А здорові всі святі? Це не говорячи за те, що мобілізація - це не покарання, і мета її зовсім інша. Що в голові у людей, які таке пишуть, загадка. Напевно, тільки дике небажання самим опинитись на війні.
Додано: Нед 16 лис, 2025 22:37
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
А ви розглядаєте запущене власне здоровʼя як індульгенцію чи як привілей, хіба ні?
Додано: Нед 16 лис, 2025 23:29
Кстати, это действительно привилегия,главное что бы хвороба коррелировалась с графой в указе 402 с заветной буковкой "а".
Вам не говорили в глаза с неподдельной завистью про инвалида с замененным тазобедренным "повезло ему" ?
Или вот без одного глазного яблока- это ж просто жир сейчас. Руки ноги есть,здоровые как быки, и непридатни з виключенням. Функционал не нарушен, работают полноценно, права можно, у меня один знакомый даже боксировал с такой инвалидностью с детства.
А разваленное тело с 5-ю грыжами в позвоночнике таки надо было запхать в учебку несмотря на все снимки и историю болезни,а оттуда, добив окончательно нагрузками-торжественно выкинуть на больничку.
Чувак,кстати,тоже счастлив. Пусть и развален до конца-а статус легальный и воевать не пришлось.
Искренне удивлен что пока не дошло до массовых случаев самокалеченья, замаскированных под бытовые травмы с последующим ВЛК-списанием-выездом.
Додано: Пон 17 лис, 2025 07:34
Додано: Пон 17 лис, 2025 07:49
Це просто жах. Якщо все дійсно так і метою 90% стало будь-якою ціною не потрапити на війну, і вони ладні вже запхати туди кого завгодно, аби не себе (я он писав, на фупі вже артилерист-старлєй з Португалії закликає хапати бабусь до 70 років), хочуть перетворити мобілізацію на покарання для тих, коли вони вважать гірше, нижче, краще (що завгодно, що прийде у збочену голову) за себе, і при цьому це ще й виливається в те, що не воюють найбоєздатніші, і не намагатись нічого змінити, то слід поглянути тверезо на ситуацію, що нам світить у цій війні з переважаючим ворогом? Чекати на диво, що путлер сдохне чи ше шось станеться? А потім дивуємось, звідки і СЗЧ, та ще й серед людей, які були вмотивовані. До речі, про самокаліцтво, декілька місяців тому я читав на фупі зведення від якихось тцкшників, вони писали, що в рамках мобілізаційних заходів виявили там ухилянтів, СЗЧшників і т.д., і випадки самокаліцтва, і були притягнуті до відповідальності. Я ще тоді знайшов, що, дійсно, є така стаття і там за це тюрма, але та стаття стосується військовослужбовців, а в нас, виходить, вже цивільні таке роблять (якщо це в рамках мобілізаційних заходів), та їх за це ще й притягають до відповідальності незрозуміло згідно з чим..
