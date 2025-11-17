Додано: Пон 17 лис, 2025 07:49

Господар Вельзевула написав: Faceless написав: А ви розглядаєте запущене власне здоровʼя як індульгенцію чи як привілей, хіба ні? А ви розглядаєте запущене власне здоровʼя як індульгенцію чи як привілей, хіба ні?



Кстати, это действительно привилегия,главное что бы хвороба коррелировалась с графой в указе 402 с заветной буковкой "а".

Вам не говорили в глаза с неподдельной завистью про инвалида с замененным тазобедренным "повезло ему" ?

Или вот без одного глазного яблока- это ж просто жир сейчас. Руки ноги есть,здоровые как быки, и непридатни з виключенням. Функционал не нарушен, работают полноценно, права можно, у меня один знакомый даже боксировал с такой инвалидностью с детства.

А разваленное тело с 5-ю грыжами в позвоночнике таки надо было запхать в учебку несмотря на все снимки и историю болезни,а оттуда, добив окончательно нагрузками-торжественно выкинуть на больничку.

Чувак,кстати,тоже счастлив. Пусть и развален до конца-а статус легальный и воевать не пришлось.

Це просто жах. Якщо все дійсно так і метою 90% стало будь-якою ціною не потрапити на війну, і вони ладні вже запхати туди кого завгодно, аби не себе (я он писав, на фупі вже артилерист-старлєй з Португалії закликає хапати бабусь до 70 років), хочуть перетворити мобілізацію на покарання для тих, коли вони вважать гірше, нижче, краще (що завгодно, що прийде у збочену голову) за себе, і при цьому це ще й виливається в те, що не воюють найбоєздатніші, і не намагатись нічого змінити, то слід поглянути тверезо на ситуацію, що нам світить у цій війні з переважаючим ворогом? Чекати на диво, що путлер сдохне чи ше шось станеться? А потім дивуємось, звідки і СЗЧ, та ще й серед людей, які були вмотивовані. До речі, про самокаліцтво, декілька місяців тому я читав на фупі зведення від якихось тцкшників, вони писали, що в рамках мобілізаційних заходів виявили там ухилянтів, СЗЧшників і т.д., і випадки самокаліцтва, і були притягнуті до відповідальності. Я ще тоді знайшов, що, дійсно, є така стаття і там за це тюрма, але та стаття стосується військовослужбовців, а в нас, виходить, вже цивільні таке роблять (якщо це в рамках мобілізаційних заходів), та їх за це ще й притягають до відповідальності незрозуміло згідно з чим..