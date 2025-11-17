І взагалі, чого обовʼязково не слідкував, купа вроджених хвороб, і не тільки, купа таких, що навіть причин не знають. Когось машина збила, що завгодно може бути, в дитинстві щось сталось. А здорові всі святі? Це не говорячи за те, що мобілізація - це не покарання, і мета її зовсім інша. Що в голові у людей, які таке пишуть, загадка. Напевно, тільки дике небажання самим опинитись на війні.
Faceless написав:Тоді скажіть, ви вважаєте, що людина, яка слідкувала за своїм здоровʼям, можливо сама вчилася поводитися зі зброєю, тепер має більше обовʼязків, ніж ви? Просто тому що вам так зручніше?
По закону виходить, що так, бо якщо у людей написано обмежено придатний чи для тилу, а ті повністю придатні і навчені, то їх, напевно, можуть відправляти куди завгодно і часто не треба витрачати час на навчання? А у офіцерів, наскільки я знаю, взагалі, має бути написано у військовому квитку, куди зʼявитись у випадку війни, бо в мого батька було написано у воєнніку, у випадку війни одразу зʼявитись там у якусь школу, то, коли так писали, напевно, розраховували, що всі офіцери одразу у випадку війни мають бути задіяні, а не розповідати з диванів, що хворі мають воювати, а вони - ні?
Я в шоці з цієї логіки! Ви розглядаєте участь у війні як покарання? З цієї точки зору, а не з тієї, щоб воїни були більш ефективніші і це наблизило перемогу, а не поразку, яка на нас чекає, якщо буде продовжуватись отака возня: https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/ а боєздатних не будуть призивати.
А ви розглядаєте запущене власне здоровʼя як індульгенцію чи як привілей, хіба ні?
Кстати, это действительно привилегия,главное что бы хвороба коррелировалась с графой в указе 402 с заветной буковкой "а". Вам не говорили в глаза с неподдельной завистью про инвалида с замененным тазобедренным "повезло ему" ? Или вот без одного глазного яблока- это ж просто жир сейчас. Руки ноги есть,здоровые как быки, и непридатни з виключенням. Функционал не нарушен, работают полноценно, права можно, у меня один знакомый даже боксировал с такой инвалидностью с детства. А разваленное тело с 5-ю грыжами в позвоночнике таки надо было запхать в учебку несмотря на все снимки и историю болезни,а оттуда, добив окончательно нагрузками-торжественно выкинуть на больничку. Чувак,кстати,тоже счастлив. Пусть и развален до конца-а статус легальный и воевать не пришлось. Искренне удивлен что пока не дошло до массовых случаев самокалеченья, замаскированных под бытовые травмы с последующим ВЛК-списанием-выездом.
Кстати, это действительно привилегия,главное что бы хвороба коррелировалась с графой в указе 402 с заветной буковкой "а". Вам не говорили в глаза с неподдельной завистью про инвалида с замененным тазобедренным "повезло ему" ? Или вот без одного глазного яблока- это ж просто жир сейчас. Руки ноги есть,здоровые как быки, и непридатни з виключенням. Функционал не нарушен, работают полноценно, права можно, у меня один знакомый даже боксировал с такой инвалидностью с детства. А разваленное тело с 5-ю грыжами в позвоночнике таки надо было запхать в учебку несмотря на все снимки и историю болезни,а оттуда, добив окончательно нагрузками-торжественно выкинуть на больничку. Чувак,кстати,тоже счастлив. Пусть и развален до конца-а статус легальный и воевать не пришлось. Искренне удивлен что пока не дошло до массовых случаев самокалеченья, замаскированных под бытовые травмы с последующим ВЛК-списанием-выездом.
Це просто жах. Якщо все дійсно так і метою 90% стало будь-якою ціною не потрапити на війну, і вони ладні вже запхати туди кого завгодно, аби не себе (я он писав, на фупі вже артилерист-старлєй з Португалії закликає хапати бабусь до 70 років), хочуть перетворити мобілізацію на покарання для тих, коли вони вважать гірше, нижче, краще (що завгодно, що прийде у збочену голову) за себе, і при цьому це ще й виливається в те, що не воюють найбоєздатніші, і не намагатись нічого змінити, то слід поглянути тверезо на ситуацію, що нам світить у цій війні з переважаючим ворогом? Чекати на диво, що путлер сдохне чи ше шось станеться? А потім дивуємось, звідки і СЗЧ, та ще й серед людей, які були вмотивовані. До речі, про самокаліцтво, декілька місяців тому я читав на фупі зведення від якихось тцкшників, вони писали, що в рамках мобілізаційних заходів виявили там ухилянтів, СЗЧшників і т.д., і випадки самокаліцтва, і були притягнуті до відповідальності. Я ще тоді знайшов, що, дійсно, є така стаття і там за це тюрма, але та стаття стосується військовослужбовців, а в нас, виходить, вже цивільні таке роблять (якщо це в рамках мобілізаційних заходів), та їх за це ще й притягають до відповідальності незрозуміло згідно з чим..
Кстати, это действительно привилегия,главное что бы хвороба коррелировалась с графой в указе 402 с заветной буковкой "а". Вам не говорили в глаза с неподдельной завистью про инвалида с замененным тазобедренным "повезло ему" ? Или вот без одного глазного яблока- это ж просто жир сейчас. Руки ноги есть,здоровые как быки, и непридатни з виключенням. Функционал не нарушен, работают полноценно, права можно, у меня один знакомый даже боксировал с такой инвалидностью с детства. А разваленное тело с 5-ю грыжами в позвоночнике таки надо было запхать в учебку несмотря на все снимки и историю болезни,а оттуда, добив окончательно нагрузками-торжественно выкинуть на больничку. Чувак,кстати,тоже счастлив. Пусть и развален до конца-а статус легальный и воевать не пришлось. Искренне удивлен что пока не дошло до массовых случаев самокалеченья, замаскированных под бытовые травмы с последующим ВЛК-списанием-выездом.
Це просто жах. Якщо все дійсно так і метою 90% стало будь-якою ціною не потрапити на війну, і вони ладні вже запхати туди кого завгодно, аби не себе (я он писав, на фупі вже артилерист-старлєй з Португалії закликає хапати бабусь до 70 років), хочуть перетворити мобілізацію на покарання для тих, коли вони вважать гірше, нижче, краще (що завгодно, що прийде у збочену голову) за себе, і при цьому це ще й виливається в те, що не воюють найбоєздатніші, і не намагатись нічого змінити, то слід поглянути тверезо на ситуацію, що нам світить у цій війні з переважаючим ворогом? Чекати на диво, що путлер сдохне чи ше шось станеться? А потім дивуємось, звідки і СЗЧ, та ще й серед людей, які були вмотивовані. До речі, про самокаліцтво, декілька місяців тому я читав на фупі зведення від якихось тцкшників, вони писали, що в рамках мобілізаційних заходів виявили там ухилянтів, СЗЧшників і т.д., і випадки самокаліцтва, і були притягнуті до відповідальності. Я ще тоді знайшов, що, дійсно, є така стаття і там за це тюрма, але та стаття стосується військовослужбовців, а в нас, виходить, вже цивільні таке роблять (якщо це в рамках мобілізаційних заходів), та їх за це ще й притягають до відповідальності незрозуміло згідно з чим..
Ви ж теж добровольцем не йдете, очікуєте, що поперед вас будуть якісь там силовики і інші "бики". То чого ви дивуєтеся? Що інші мають думати інакше і бадьоро поперед вас йти добровольцями? Покинути свої сімʼї і роботу, щоб ви не напрягалися?
Ну, я теж маму маю покинути одну, якій вже 8-й десяток і якій поламав руки і ноги отой покидьок, якого наш доблестний "суд" "судить" вже 6 років. І чого ви до мене пристали. Добровольцем зараз мало хто йде, он читали, що полтавський ТЦКшник каже, повістки не беруть вже, добровільності нема. Але справа не цьому і не в вас і не в мені, а в тому, що хапають хворих людей, а найбільш боєздатні або заброньовані, або діди в 43 роки, або можуть тільки командувати і не той вос... Ну, вважати мобілізацію покаранням, та ще й для хворих людей, та ще й за те, що вони хворі, то вже занадто. Це просто не вкладається в голові! До такого і гітлер би не додумався, а тут читаю і вже не перший раз, он на фупі гєра канацька те ж саме слово в слово пише і польська ахвіцера, той, взагалі, закликає з Польщі до масових розстрілів..
hxbbgaf написав:Ну, вважати мобілізацію покаранням, та ще й для хворих людей, та ще й за те, що вони хворі, то вже занадто. Це просто не вкладається в голові! До такого і гітлер би не додумався, а тут читаю і вже не перший раз, он на фупі гєра канацька те ж саме пише і польська ахвіцера, той, взагалі, закликає тут з Польщі до масових розстрілів..
Зауівжте, це тільки ви вжили слово "покарання". А як щодо рівності обовʼязків? Відсутності дискримінації? Чи, наприклад, оцінки користі в економіці?
Зауівжте, це тільки ви вжили слово "покарання". А як щодо рівності обовʼязків? Відсутності дискримінації? Чи, наприклад, оцінки користі в економіці?
Зауівжте, це тільки ви вжили слово "покарання". А як щодо рівності обовʼязків? Відсутності дискримінації? Чи, наприклад, оцінки користі в економіці?
Так ти он пишеш, що, якщо людина "не слідукавала за своїм здоровʼям (хоча причин для хвороб маса і часто не залежать від людини, но то таке), то вона сама винна і в неї має бути більше обовʼязків. Це і є логіка покарання. І канацька ахвіцера те ж саме на фупі писав:
Біллі, до війни влк потрібно було проходити кожні 5 років, а зараз кожного року. Було доволі часу - мінімум 3 максимум 8 років, щоб вияви та вилікувати всі ці невеликі проблеми здоровʼя, чи не так? Так. А зараз ви такі очами луп-луп, так він же наполовину інвалід. Ну так він не займався собою, не виконував закони, не лікувався, а зараз ми повинні йому сильно поспівчувати і надати відстрочку від армії як нагороду за таку поведінку?
Вважає, що відстрочка від мобілізації має надаватись за добру поведінку! То значить, мобілізацію сприймає як покарання за погану? Люди вже несуть повну маячню. Показав би ще хоч одну людину, яка до війни сама ходила в військомати і кожні 5 років проходила обстеження. Таких нема, я не знаю жодної! І ніхто нікому такого не казав, що таке треба робити і ніхто нікого не викликав. А він звинувачує людину, в якої грижа, язва і цироз, та ще й в тому, що хворий, сам винен, бо не вилікувався. Це в яких законах таке написано? Та ще й з нашою медициною, тобі б полежати в БСП чи на Запорожця 26, звідки мого батька за 1 день виписали і випхали в жахливому стані, а на медгородку замордували, було б корисно таким там побувати!
Так це якраз і є дискримінація, я про це і кажу, коли силовики, відставники, офіцери, охоронці найбільш боєздатні не воюють, а хворих тягають: https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/ Більш того, це межує з диверсією і шлях до поразки. Як і те, що йти до ТЦК в стислий термін навіть без повісток сказали тільки обмежено придатним, а не сказали тим же офіцерам, у кого досвід служби в армії, військові навчальні заклади і т.д., де тут логіка взагалі. Обовʼязки також мають бути посильними для людини, це очевидно. Користь для економіки від силовиків - ментів, муніципальних охорон, міських варт, удо і т.д. і т.п., від молодих відставників, 85% яких не працюють, від усіляких чинуш та інших бюджетників, що отримують зарплатню з кишень народу, так от користі від них нема. Це корупціонери, кришувальники, нахлібники! До того ж, зараз головна проблема - нестача людей, гроші партнери поки що дають.
