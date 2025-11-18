RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 13:01

  Господар Вельзевула написав:
  hxbbgaf написав:І чого ви до мене пристали.


Потому что не ищите правды в людях.
Человек человеку волк. Слабых добивают, что бы избежать сочувствия и губительной эмпатии.
Молча решайте свои проблемы,особенно если у вас на руках мать. Никому вы не нужны, сдохнете-закопают.

Отакої! То ми за це воюємо чи за те, щоб жити в своїй справедливій правовій країні?
