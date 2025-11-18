|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 18 лис, 2025 13:01
Господар Вельзевула написав: hxbbgaf написав:
І чого ви до мене пристали.
Потому что не ищите правды в людях.
Человек человеку волк. Слабых добивают, что бы избежать сочувствия и губительной эмпатии.
Молча решайте свои проблемы,особенно если у вас на руках мать. Никому вы не нужны, сдохнете-закопают.
Отакої! То ми за це воюємо чи за те, щоб жити в своїй справедливій правовій країні?
hxbbgaf
Повідомлень: 22898
З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2376 раз.
