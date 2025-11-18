Форуми / Форуми Дяді Саші

Господар Вельзевула написав: hxbbgaf написав: І чого ви до мене пристали. І чого ви до мене пристали.



Потому что не ищите правды в людях.

Человек человеку волк. Слабых добивают, что бы избежать сочувствия и губительной эмпатии.

Алексей Кущ написав: Украина стала своеобразным "тестовым стендом" или "лабораторией".

В этом контексте, происходит социальная атомизация - эффективные стратегии выживания работают лишь на индивидуальном уровне.

На коллективном уровне, наоборот, максимизируются риски.

Раньше человечество считало, что выживать легче в формате коллектива (так работала и эволюция Человека как социального существа).

На этапе распада и технологического застоя, процесс выживания как "стрела эволюции" смещается в сторону выживания отдельных индивидов и/или отдельных семей, максимум локальных горизонтальных сообществ, организованных вокруг общих платформ развития.

Но это не формат "больших социальных организмов".

Формат выживания "больших организмов" смогут позволить себе лишь отдельные большие кластеры, такие как Китай или США.

С точки зрения сочетания уровней оптимальности базовых факторов, США пока выглядят предпочтительнее, но исход этой схватки еще не предрешен.

И выживание в "Богом забытых странах", в позитивном понимании этого явления - станет хорошим вариантом построения "индивидуального ковчега".

fox767676

