RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 13:01

  Господар Вельзевула написав:
  hxbbgaf написав:І чого ви до мене пристали.


Потому что не ищите правды в людях.
Человек человеку волк. Слабых добивают, что бы избежать сочувствия и губительной эмпатии.
Молча решайте свои проблемы,особенно если у вас на руках мать. Никому вы не нужны, сдохнете-закопают.

Отакої! То ми за це воюємо чи за те, щоб жити в своїй справедливій правовій країні?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22898
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 13:24

  Господар Вельзевула написав:
  hxbbgaf написав:І чого ви до мене пристали.


Потому что не ищите правды в людях.
Человек человеку волк. Слабых добивают, что бы избежать сочувствия и губительной эмпатии.
Молча решайте свои проблемы,особенно если у вас на руках мать. Никому вы не нужны, сдохнете-закопают.


Алексей Кущ написав:Украина стала своеобразным "тестовым стендом" или "лабораторией".
В этом контексте, происходит социальная атомизация - эффективные стратегии выживания работают лишь на индивидуальном уровне.
На коллективном уровне, наоборот, максимизируются риски.
Раньше человечество считало, что выживать легче в формате коллектива (так работала и эволюция Человека как социального существа).
На этапе распада и технологического застоя, процесс выживания как "стрела эволюции" смещается в сторону выживания отдельных индивидов и/или отдельных семей, максимум локальных горизонтальных сообществ, организованных вокруг общих платформ развития.
Но это не формат "больших социальных организмов".
Формат выживания "больших организмов" смогут позволить себе лишь отдельные большие кластеры, такие как Китай или США.
С точки зрения сочетания уровней оптимальности базовых факторов, США пока выглядят предпочтительнее, но исход этой схватки еще не предрешен.
И выживание в "Богом забытых странах", в позитивном понимании этого явления - станет хорошим вариантом построения "индивидуального ковчега".
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 53545556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_K і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.