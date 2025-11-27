RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 13:01

  Господар Вельзевула написав:
  hxbbgaf написав:І чого ви до мене пристали.


Потому что не ищите правды в людях.
Человек человеку волк. Слабых добивают, что бы избежать сочувствия и губительной эмпатии.
Молча решайте свои проблемы,особенно если у вас на руках мать. Никому вы не нужны, сдохнете-закопают.

Отакої! То ми за це воюємо чи за те, щоб жити в своїй справедливій правовій країні?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22903
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 13:24

Алексей Кущ написав:Украина стала своеобразным "тестовым стендом" или "лабораторией".
В этом контексте, происходит социальная атомизация - эффективные стратегии выживания работают лишь на индивидуальном уровне.
На коллективном уровне, наоборот, максимизируются риски.
Раньше человечество считало, что выживать легче в формате коллектива (так работала и эволюция Человека как социального существа).
На этапе распада и технологического застоя, процесс выживания как "стрела эволюции" смещается в сторону выживания отдельных индивидов и/или отдельных семей, максимум локальных горизонтальных сообществ, организованных вокруг общих платформ развития.
Но это не формат "больших социальных организмов".
Формат выживания "больших организмов" смогут позволить себе лишь отдельные большие кластеры, такие как Китай или США.
С точки зрения сочетания уровней оптимальности базовых факторов, США пока выглядят предпочтительнее, но исход этой схватки еще не предрешен.
И выживание в "Богом забытых странах", в позитивном понимании этого явления - станет хорошим вариантом построения "индивидуального ковчега".
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4836
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 00:34

От що люди зараз пишуть в каментах.
Даже как-то глазам не верится:

по Киеву шастают целыми стадами мускулистые быки-охранники с отличной огневой подготовкой в возрасте 30-35 лет, а в сети все пишут о катастрофической нехватке солдат для пехотных бригад ВСУ...

Всё лето работал волонтером в Киеве и в Одессе:

поразился картине, которая не вмещается в сознание:

в супермаркетах Сильпо, Таврия, Новус полно крепких охранников в возрасте 30-35 лет, в ателье по ремонту чемоданов и сумок сидят два пышущих здоровьем кабана, на парковке перед ТРЦ пружинистыми шагами ходят три крепких охранника в полувоенной униформе...
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22903
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 01:15

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Як вони оцінили вогневу підготовку охоронців?
Виходили з ними на динамічний рубіж? Але ж зачекайте, тоді вони й самі...
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37020
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8275 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 02:06

  Faceless написав:Як вони оцінили вогневу підготовку охоронців?
Виходили з ними на динамічний рубіж? Але ж зачекайте, тоді вони й самі...

Напевно, зброя в них була і служили вони.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22903
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 07:42

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Ляп трусами об асфальт. Вчергове.
Для права на носіння зброї вимоги «служити раніше» нема.

А якщо б і була та служба у бекграунді, то раніше абирвалг казав, що офіцери в армії лише знущались з солдат , змушували фарбувати траву, з ними на полігони не ходили. То звідки у екс-солдата підготовка краща , ніж у абирвалга? Хто б його навчив? Ні звідки. Висновок: абирвалг готовий до служби рівно так само , як і той, хто служив строкову службу раніше. Навіть битий однаково: абирвалг в школі, а екс-солдат - офіцером в армії.
Hotab
 
Повідомлень: 17234
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 08:39

Скоріше йде мова про ДСО і всяких приближених до держорганів різних видів силовиків і спецпризначенців (коротко кажучи знайомих прохожего). Я ще з часів коли жив в Києві памятаю, кожен другий на каєні з ксівою силовика + озброєний - так би мовити мінімальний набір української еліти.

Ну і приклади укро-еліти постійно попадаються в новинах:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/26/8009038/
У Києві нетверезий водій Porsche вчинив ДТП, вдарив жінку та стріляв в іншого водія
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10320
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1487 раз.
Подякували: 1894 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 08:48

Hotab ресурс дурних селян закінчується, якщо не навчені мускулисті ДСО-шники-еліта нації на каєнах, то хто зупинить російську навалу? Ви же самі бачите, гречкосії закінчуються і здають місто за містом.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10320
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1487 раз.
Подякували: 1894 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 10:21

  BIGor написав:Hotab ресурс дурних селян закінчується, якщо не навчені мускулисті ДСО-шники-еліта нації на каєнах, то хто зупинить російську навалу? Ви же самі бачите, гречкосії закінчуються і здають місто за містом.

Закінчуються де? В країні? На форумі повно. Треба лише зробити пропозицію , від якої неможливо відмовитись. Наприклад арештувати кавалірки
Hotab
 
Повідомлень: 17234
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 17:26

То ти згоден, що воювати мають "дурні селяни", а навчені мускулисті ні? Зрозуміло, знаєш що, от через таких як ти і програємо, більшої демотивації для народу годі й вигадати! І забрати в мільйонів житло, зробити бомжами і "взяти і поділити" на користь усіляких АРМА, судових виконавців чи чинуш - це буде хіба що останнє рішення влади, і я в цьому дуже сумніваюсь, бо поки що чомусь не працює навіть те, що вже прийнято - про позбавлення водійських прав та блокування рахунків.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22903
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
