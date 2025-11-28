RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 19:19

hxbbgaf

а навчені мускулисті

Хто і ким навчений?

Ти ж розписував, що в армії лише били і не працювали. Не «спрацьовані».
Ти брехав?
Hotab
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:20

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Hotab написав:hxbbgaf

а навчені мускулисті

Хто і ким навчений?

Ти ж розписував, що в армії лише били і не працювали. Не «спрацьовані».
Ти брехав?
Більше цікава оця фіксація на "мускулистих" :mrgreen:
Faceless
Модератор
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:39

  Hotab написав:hxbbgaf

а навчені мускулисті

Хто і ким навчений?

Ти ж розписував, що в армії лише били і не працювали. Не «спрацьовані».
Ти брехав?

Так це не я написав, це BIGor. Про ДСОшників - туди точно кого попало не беруть. То офіцери так робили, але ж за півтора року хоч стріляти, напевно, мали б навчитись.
hxbbgaf
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:41

hxbbgaf

То офіцери так робили, але ж за півтора року хоч стріляти, напевно, мали б навчитись

Так а хто навчив? Офіцери лише били. А більше нема кому вчити
Hotab
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:16

  Hotab написав:hxbbgaf

То офіцери так робили, але ж за півтора року хоч стріляти, напевно, мали б навчитись

Так а хто навчив? Офіцери лише били. А більше нема кому вчити

То зовсім все було погано? Це з власного досвіду чи як?
hxbbgaf
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:26

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf

То офіцери так робили, але ж за півтора року хоч стріляти, напевно, мали б навчитись

Так а хто навчив? Офіцери лише били. А більше нема кому вчити

То зовсім все було погано? Це з власного досвіду чи як?

Це ти мене переконував.
Тепер розказуй, де саме ти брехав , що ніхто нічого в армії не робив , лише били солдат, і тому «не вироблені, здорові в 55 років», чи все ж вчили воювати на полігонах, і тому ті хто служили строкову службу - підготовлені краще ніж абирвалг, який відкосив у мирний час, і намагається зробити те саме вже у військовий.
Hotab
 
Форум:
