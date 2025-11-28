а навчені мускулисті
Хто і ким навчений?
Ти ж розписував, що в армії лише били і не працювали. Не «спрацьовані».
Ти брехав?
Додано: Чет 27 лис, 2025 19:19
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:20
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Більше цікава оця фіксація на "мускулистих"
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:39
Так це не я написав, це BIGor. Про ДСОшників - туди точно кого попало не беруть. То офіцери так робили, але ж за півтора року хоч стріляти, напевно, мали б навчитись.
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:41
Так а хто навчив? Офіцери лише били. А більше нема кому вчити
Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:16
Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:26
Це ти мене переконував.
Тепер розказуй, де саме ти брехав , що ніхто нічого в армії не робив , лише били солдат, і тому «не вироблені, здорові в 55 років», чи все ж вчили воювати на полігонах, і тому ті хто служили строкову службу - підготовлені краще ніж абирвалг, який відкосив у мирний час, і намагається зробити те саме вже у військовий.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 13:09
Ну, за півтора року хоча б тримати автомат і стріляти могли навчити, це не суперечить тому, що били і знущались. Зрозуміло, що не на тракторі пахали все життя. А пішли на пенсію раніше, в 43 вже 25 років вислуга, а колись і 20 було. Хто це з такою довідкою косив, аби що ляпнути, косили зі сколіозом і гастритом, при тому купували повну непридатність, он у мене сусід десь на зламі 90-х та 2000-х купив сколіоз за 500 баксів (ну, батьки купили), стояв із гирькою в руці і робив знімок, зараз в Німеччині на повному забезпеченні ще й вилікували всі реальні хвороби - ото я розумію, держава ставиться до людей, навіть не до своїх. Та і взагалі, тоді мало хто косив, може, ще в 90-х, а в 2000-х вже мало кого в армію брали, он дальній родич з Луганщини, навпаки, їздив в Київ давав 300 баксів, щоб написали, що придатний, бо дуже хотів бути тюремним наглядачем.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 13:29
А якщо на КамАЗі? Чи БТРі? Чи в літаку?
У тебе ж якось одночасно поміщається «все життя вчились воювати» і тут же «нічого не робили, сиділи в теплих кабінетах, били солдат».
«Вчились воювати» де, в кабінетах, чи на полігоні? Де воюють? Чи все ж солдат били і не зносились? Давай вже визначайся
