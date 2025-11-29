Теж не памятаю, щоб косили в мій час. Якось не прийнято було. Та і грошей в пересічних тоді не було.
Додано: Суб 29 лис, 2025 08:26
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: Нед 30 лис, 2025 00:11
Так це ти тріщиш, що воювати не вчились, та ще й не зносились.
Більшість побігали декілька місяців, потім сиділи в теплих кріслах і розграбовували залишки армії, ти хочеш це порівняти з 40-річною тряскою в тракторі чи з укладальником асфальту чи в гарячому цеху?
Нормальні офіцери з бійцями разом, а не поперед себе шлють когось, а самі в тилу ховаються. Не кажучи вже про більшість - отакі, в інтернетах розказують, що не той вос, чи взагалі, сидять закордоном.
Додано: Нед 30 лис, 2025 00:16
hxbbgaf
Так а вони на полігонах поки «все життя вчились воювати» зносились, чи ні? Десь так як ти на базарі, чим менше/більше? 😅
Так а вони «вчились все життя воювати», чи ні? Якщо не вчились і не вміють , то відправляємо в окоп тебе , а не них? Так?
Додано: Нед 30 лис, 2025 00:16
Так війни не виграються, півкараїни офіцери з не тим восом, що можуть бути тільки великими командирами, чи з-за кордону плюють на присягу, решта - силовики, 43-річні пенсіонери, охоронці, чинуши, кварталівці і т.д. і т.п.
Додано: Нед 30 лис, 2025 00:20
hxbbgaf
Так лише ж 150 тис, і з них 100+ тис - це 55+- років
А абирвалгїв 10+ мільйонів, соковитих, нема 40 років навіть. Чому не захищають?
«Так війни не виграються !»
Додано: Нед 30 лис, 2025 00:21
Чого вони мали там зноситись, навіть як вчились, вони ж не весь час були на полігонах, вчили теорію, да і на полігонах вчились застосовувати якусь техніку і т.д., а більшість просто знущались із салаг і грабували армію, от і маємо таких "офіцерів", яких хіба що штрафбатом заженеш на фронт.
Ти хочеш сказати, що ходити командувати на полігоні чи сидіти в кріслі було важче ніж працювати в гарячому цеху, що на пенсію раніше?
Додано: Нед 30 лис, 2025 00:27
hxbbgaf
Ну ти скільки раз був на полігоні? Тете бьвлар зносив, що не служиш , не служив і не збираєшся))
А полігон не зношує?)
А пілотування літака/вертольота?)
Ти її застосовував?)
Знаєш про навантаження?)
