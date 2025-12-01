нізя мобілізувати, йому страшно.
Та і комусь треба з тилу управляти, всєлєнной. Не прівлєкая вніманія санітарів.
Додано: Нед 30 лис, 2025 11:07
Додано: Пон 01 гру, 2025 23:38
От і маємо що маємо. 43-річні військові не хочуть, силовики не хочуть, офіцери не хочуть, охоронці не хочуть, хто давав присягу, плюють на неї. Можуть тільки хворих людей хапати. А ви до мене пристали, бо самі всі теж не хочете. І ніхто й не змушує, змушують тільки хворих, яких хапають на вулицях. Так тримати! Напевно, на звал закордон розраховуєте, коли вся ця політика дасть плоди?
Тут один он випрацювався більше ніж в гарячому цеху, керуючи всесвітом на полігоні в мирний час.
Додано: Пон 01 гру, 2025 23:42
Ось і менти в черговий раз не хочуть, хочуть тільки людей чавити.
П'яний поліцейський на Полтавщині збив на смерть двох сестер-підлітків
