RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:07

нізя мобілізувати, йому страшно.
Та і комусь треба з тилу управляти, всєлєнной. Не прівлєкая вніманія санітарів.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4118
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 23:38

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Так війни не виграються, півкараїни офіцери з не тим восом, що можуть бути тільки великими командирами, чи з-за кордону плюють на присягу, решта - силовики, 43-річні пенсіонери, охоронці, чинуши, кварталівці і т.д. і т.п.

) а шо вам не так? От ви не хочете воювати? Воєнпенси теж не хотять.
Тим більше поліція.
Хочете їх заставити? А хто б це мав зробити? Ворон ворону око не виклюне.


От і маємо що маємо. 43-річні військові не хочуть, силовики не хочуть, офіцери не хочуть, охоронці не хочуть, хто давав присягу, плюють на неї. Можуть тільки хворих людей хапати. А ви до мене пристали, бо самі всі теж не хочете. І ніхто й не змушує, змушують тільки хворих, яких хапають на вулицях. Так тримати! Напевно, на звал закордон розраховуєте, коли вся ця політика дасть плоди?
Тут один он випрацювався більше ніж в гарячому цеху, керуючи всесвітом на полігоні в мирний час.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22916
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 23:42

Ось і менти в черговий раз не хочуть, хочуть тільки людей чавити.
П'яний поліцейський на Полтавщині збив на смерть двох сестер-підлітків
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22916
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 00:15

hxbbgaf
Ваш батько-навчений капітан та активіст майдауну встав у 2014 на захист територіальної цілісності ?
Та ви і самі могли. Щоб відсвічувати в тепляк достатньо 2-3 тижнів бзвп.
169 см офіцеру-павліку з фупа накажіть щоб не возбухав на заброньованих, нічого було через папу-професора на військову кафедру пертися, якщо 10 разів не здатен віджатися рахитичними ручонками
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4858
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 19:03

  fox767676 написав:hxbbgaf
Ваш батько-навчений капітан та активіст майдауну встав у 2014 на захист територіальної цілісності ?
Та ви і самі могли. Щоб відсвічувати в тепляк достатньо 2-3 тижнів бзвп.
169 см офіцеру-павліку з фупа накажіть щоб не возбухав на заброньованих, нічого було через папу-професора на військову кафедру пертися, якщо 10 разів не здатен віджатися рахитичними ручонками

В 14-му йому вже за 60 було.
Тоді там брали тільки повністю придатних, бажано, ще й з досвідом служби, знайомі розповідали. Люди служать в армії мінімум рік, кафедра теж скільки років? А вам ботам диванним ахвіцерам 2 тижні достатньо, тільки для інших, на смерть когось відправити, аби не себе.
До чого тут кафедра, без неї, можливо, той павелв, взагалі, в окопі б опинився, маячню якусь несеш. Мене там на місяць забанили, фейк, кажуть, що полтавський ТЦКшник сказав, що добровільність майже зникла і люди не ідуть по повісткам, хоча він, практично, так і сказав. Аби до чогось причепитись, он польську ахвіцеру не банять, коли воно закликає до масових розстрілів.
А той павелв, дійсно, сидить в тилу на зйомній квартирі, ще й кляне всіх навкруги і теж закликає до розстрілу мільйонів людей. Цілу теорію розробив, що, якби не був мобілізований, заробляв би більше. Щоб він сказав, якби в окоп відправили..
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22916
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 19:08

Народні депутати збільшили собі виплати втричі – до 200 тисяч гривень
https://ukranews.com/ua/news/1120606-vr ... t=11902596
Це гроші на роботу з виборцями? Коли виборами і не пахне..
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22916
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 56575859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10181)
03.12.2025 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.