Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 06 гру, 2025 13:05
Ось ще камент з правди:
Я військовий, зараз на передку північний напрямок між Вовчаньськом і Купяньськом і от що я вам скажу на передку дев'яносто процентів бусифікованих, це калікі, старі люди під шисдесять, слабі, сліпі люди якім навіть тяжко ходити, рідко попадаються молоді і сильні, а тут я на різних позиціях вже півтора роки!!!
Тут майже не мае тих кого я бачив в тилу під час відпусткі. А там кожна тилова частина забита контрактниками професійними військовими їх просто тисяч тількі у Львові всі такі гарні пахнючи наглажені ніби і пороху не нюхали і хоть би хтось с командування запитався а що вони трясця там в глибокому тилу роблять?! Кого вони там захищають?!
З ранку від здорових військових в громадському транспорті проходу немае, я був в різних областях проїздом там те саме то що армія робить в телу!?!?!?!
hxbbgaf
1
Додано: Нед 07 гру, 2025 07:51
hxbbgaf написав:
Зеленський збирав Ставку: Є хороше рішення для бойових бригад щодо розподілу мобілізованих
37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку – і ми будемо розширювати ці спроможності".
І взагалі, як це все розуміти? Будуть відправляти у бойову частину одразу, а БЗВП якось потім прямо там? Якщо мова про бригади, що виконують бойові завдання, то виходить, що так? А як людина ніколи не тримала зброї в руках? І не вміє навіть стріляти. Переважно таких зараз і хапають. На вірну смерть? Це вже якийсь злочин проти всього народу, якщо так, на кого вони працюють?
сина.о.у
Vadim_
