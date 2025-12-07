Форуми / Форуми Дяді Саші

Я військовий, зараз на передку північний напрямок між Вовчаньськом і Купяньськом і от що я вам скажу на передку дев'яносто процентів бусифікованих, це калікі, старі люди під шисдесять, слабі, сліпі люди якім навіть тяжко ходити, рідко попадаються молоді і сильні, а тут я на різних позиціях вже півтора роки!!!

Тут майже не мае тих кого я бачив в тилу під час відпусткі. А там кожна тилова частина забита контрактниками професійними військовими їх просто тисяч тількі у Львові всі такі гарні пахнючи наглажені ніби і пороху не нюхали і хоть би хтось с командування запитався а що вони трясця там в глибокому тилу роблять?! Кого вони там захищають?!

З ранку від здорових військових в громадському транспорті проходу немае, я був в різних областях проїздом там те саме то що армія робить в телу!?!?!?! Ось ще камент з правди: hxbbgaf Повідомлень: 22924 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2376 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 гру, 2025 07:51 hxbbgaf написав: Зеленський збирав Ставку: Є хороше рішення для бойових бригад щодо розподілу мобілізованих

37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку – і ми будемо розширювати ці спроможності".



І взагалі, як це все розуміти? Будуть відправляти у бойову частину одразу, а БЗВП якось потім прямо там? Якщо мова про бригади, що виконують бойові завдання, то виходить, що так? А як людина ніколи не тримала зброї в руках? І не вміє навіть стріляти. Переважно таких зараз і хапають. На вірну смерть? Це вже якийсь з лочин проти всього народу, якщо так, на кого вони працюють? Зеленський збирав Ставку: Є хороше рішення для бойових бригад щодо розподілу мобілізованих37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку – і ми будемо розширювати ці спроможності".І взагалі, як це все розуміти? Будуть відправляти у бойову частину одразу, а БЗВП якось потім прямо там? Якщо мова про бригади, що виконують бойові завдання, то виходить, що так? А як людина ніколи не тримала зброї в руках? І не вміє навіть стріляти. Переважно таких зараз і хапають. На вірну смерть? Це вже якийсь з

