RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 15:39

Рубрика центри-перецентри.
Керівник аналітичного напряму АНГС
директор інституту соціально-політичного проектування Діалог
Аналітик політичної студії Доктрина
Центр безпеки та співпраці
центр Близькосхідних досліджень
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22954
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 23:43

Он і в Буковелі скільки биків, де ТЦК
https://www.youtube.com/watch?v=UkQ0WimfTTw&t=1591s
Що люди про це пишуть:
Буковель - зона без ТЦК і загалом без війни.
Нема тривог, блокпостів, навіть смс рекламні від бригад і мнс не приходять.
Навіть на бігбордах лише реклама розваг і готелів.
Ніяких тобі "вривайся" і "допоміжіть фронту"
Там живе і процвітає купа ухилянтів зі статками, які з якоїсь причини не виїхали за кордон.
Будівництво повним ходом, вже будуть 9 поверхівки і вище.
Он і дорогу будують за держкошт.
І що ви їм зробите?:

І купа охоронців охороняють дупи крадіїв, вони під кожним деревом - джип і біля нього або в ньому кілька здоровезних озброєних биків. Ця фарисейська влада вирішила, що це важливіше війни. Тільки хворих людей хапати і тягнути.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22954
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 09:24

Аналітичний центр інститут законодавчих ідей.
Головний радник українського аналітичного центру.
Там ще й купа радників в кожному центрі! І всі заброньовані?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22954
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 09:24

Як вони збираються штрафувати неповнолітніх? Вони грошей не заробляють, до того ж, кілька днів тому казали, що будуть ставити автоматично, а тут вже кажуть про 25 000 штрафу. Зовсім поїхали?
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... -2026-roci
Нібито мета збити бабла.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22954
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 23:34

Катування у Верховинському РТЦК: військовослужбовець розповів про побиття під час його мобілізації
https://www.facebook.com/share/1BXF7F2K ... tid=wwXIfr
А міноборони хоче зменшити перелік хвороб для непридатності, хочуть ще більше небоєздатних калік відправити на вірну смерть? І переліки хвороб, я так розумію, тепер буде визначати міноборони, а не лікарі, як і ініціювати його зміни? Просто геніально!
Нема слів. І так хапають абсолютно хворих людей, он почитайте, що Аліна Михайлова писала на тому тижні.
При цьому не воюють силовики, заброньовані 90% ментів, а в містах всі 100, із молодих відставників в ЗСУ тільки кожен 40-й, охоронці повсюди охороняють дупи крадіїв, офіцери кажуть, що вони можуть бути тільки великими командирами, їх мільйони! Все заставлено крутезними джипами, всі міста, більше ніж до війни, в кожному бик.
Що ж це робиться? Диверсія?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22954
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 12:24

Баба розповідала якась в магазині, каже, онука схопили ТЦКшники, йшов у поліклініку, центральний вхід зачинений, збоку інший, там купа ТЦКшників і ментів (чатують в поліклініках і лікарнях, не в спортзалах і тим більше не на парковках, де круті бики виходять із джипів, все, ставка на хворих людей), привезли, кажуть відправимо тебе на яму, завели в якесь приміщення маленьке, де 10 чоловік всі стоячи, курять, нічого невидно, ходити в туалет кажуть тільки в баночку, потім змушують підписати, що прийшов добровільно, вже в навчальному центрі, каже, в холоді в палатках сидять, а потім в окопи, розповідають, теж в туалет тільки там, щоб не втекли, напевно.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22954
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 13:13

Отакі реалії, чи знущання з людей, чи диверсії, при цьому не воюють силовики, заброньовані 90% ментів, в містах всі 100, юрби охоронців, муніципальних і приватних охороняють дерева і дупи крадіїв, із молодих відставників в ЗСУ тільки кожен 40-й, офіцери можуть бути тільки великими командирами, а їх мільйони після кафедр, це абсурд, якби в Чорнобилі вони таке сказали, нехай тільки салаги лопатами пісок гребуть, сиділи б, прикордонці продовжують здаватись, он як на Сумщині, а потім ми будемо вимінювати на них солдат, які знову підуть нас вбивати, та ще й героями ті прикордонці стануть, отакої, тільки хворі люди у всьому і всім винні.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22954
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 58596061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10394)
23.12.2025 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.