Рубрика центри-перецентри.
Керівник аналітичного напряму АНГС
директор інституту соціально-політичного проектування Діалог
Аналітик політичної студії Доктрина
Центр безпеки та співпраці
центр Близькосхідних досліджень
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 16 гру, 2025 15:39
Додано: Сер 17 гру, 2025 23:43
Он і в Буковелі скільки биків, де ТЦК
Що люди про це пишуть:
І купа охоронців охороняють дупи крадіїв, вони під кожним деревом - джип і біля нього або в ньому кілька здоровезних озброєних биків. Ця фарисейська влада вирішила, що це важливіше війни. Тільки хворих людей хапати і тягнути.
Додано: Пон 22 гру, 2025 09:24
Аналітичний центр інститут законодавчих ідей.
Головний радник українського аналітичного центру.
Там ще й купа радників в кожному центрі! І всі заброньовані?
Додано: Пон 22 гру, 2025 09:24
Як вони збираються штрафувати неповнолітніх? Вони грошей не заробляють, до того ж, кілька днів тому казали, що будуть ставити автоматично, а тут вже кажуть про 25 000 штрафу. Зовсім поїхали?
Нібито мета збити бабла.
Додано: Пон 22 гру, 2025 23:34
Катування у Верховинському РТЦК: військовослужбовець розповів про побиття під час його мобілізації
А міноборони хоче зменшити перелік хвороб для непридатності, хочуть ще більше небоєздатних калік відправити на вірну смерть? І переліки хвороб, я так розумію, тепер буде визначати міноборони, а не лікарі, як і ініціювати його зміни? Просто геніально!
Нема слів. І так хапають абсолютно хворих людей, он почитайте, що Аліна Михайлова писала на тому тижні.
При цьому не воюють силовики, заброньовані 90% ментів, а в містах всі 100, із молодих відставників в ЗСУ тільки кожен 40-й, охоронці повсюди охороняють дупи крадіїв, офіцери кажуть, що вони можуть бути тільки великими командирами, їх мільйони! Все заставлено крутезними джипами, всі міста, більше ніж до війни, в кожному бик.
Що ж це робиться? Диверсія?
Додано: Вів 23 гру, 2025 12:24
Баба розповідала якась в магазині, каже, онука схопили ТЦКшники, йшов у поліклініку, центральний вхід зачинений, збоку інший, там купа ТЦКшників і ментів (чатують в поліклініках і лікарнях, не в спортзалах і тим більше не на парковках, де круті бики виходять із джипів, все, ставка на хворих людей), привезли, кажуть відправимо тебе на яму, завели в якесь приміщення маленьке, де 10 чоловік всі стоячи, курять, нічого невидно, ходити в туалет кажуть тільки в баночку, потім змушують підписати, що прийшов добровільно, вже в навчальному центрі, каже, в холоді в палатках сидять, а потім в окопи, розповідають, теж в туалет тільки там, щоб не втекли, напевно.
Додано: Вів 23 гру, 2025 13:13
Отакі реалії, чи знущання з людей, чи диверсії, при цьому не воюють силовики, заброньовані 90% ментів, в містах всі 100, юрби охоронців, муніципальних і приватних охороняють дерева і дупи крадіїв, із молодих відставників в ЗСУ тільки кожен 40-й, офіцери можуть бути тільки великими командирами, а їх мільйони після кафедр, це абсурд, якби в Чорнобилі вони таке сказали, нехай тільки салаги лопатами пісок гребуть, сиділи б, прикордонці продовжують здаватись, он як на Сумщині, а потім ми будемо вимінювати на них солдат, які знову підуть нас вбивати, та ще й героями ті прикордонці стануть, отакої, тільки хворі люди у всьому і всім винні.
