Додано: Суб 27 гру, 2025 09:42
сегодня собственными глазами увидел "мобилизацию", выхожу из магаза , подлетает машина не бусик , выскакивают два непридатных и не той вус кг на 30 тяжелее меня,каждый , я сделал морду кирпичём и уверенно продолжил путь , боковым зрением вижу они посмотрели на меня быстрым опытным взглядом но не при,бались и подошли к челу который курил рядом , ваши документы? услышал краем уха, . схватили и уехали
