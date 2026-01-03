RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 09:42

сегодня собственными глазами увидел "мобилизацию", выхожу из магаза , подлетает машина не бусик , выскакивают два непридатных и не той вус кг на 30 тяжелее меня,каждый , я сделал морду кирпичём и уверенно продолжил путь , боковым зрением вижу они посмотрели на меня быстрым опытным взглядом но не при,бались и подошли к челу который курил рядом , ваши документы? услышал краем уха, . схватили и уехали
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 11:48

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

В пикселе были или нет?
Где конкретно(на АТБ на ЗШ где то?)???
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 12:23

  барабашов написав:В пикселе были или нет?
Где конкретно(на АТБ на ЗШ где то?)???

Да . А Вам зачем?
машина без номеров . по повадкам ,это не бывшие трактористы

Где точно не скажу(ваенная тайна :mrgreen: ) , примерно там.

п.п.п.с. я завтра уже мог біть принудительно в окопе :shock: :(
а яйця па 17 в Испании греют яйца
і цим гадам нічого за все це :(
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 02:52

  Vadim_ написав:сегодня собственными глазами увидел "мобилизацию", выхожу из магаза , подлетает машина не бусик , выскакивают два непридатных и не той вус кг на 30 тяжелее меня,каждый , я сделал морду кирпичём и уверенно продолжил путь , боковым зрением вижу они посмотрели на меня быстрым опытным взглядом но не при,бались и подошли к челу который курил рядом , ваши документы? услышал краем уха, . схватили и уехали

Це по-божому ще, он бабця в магазині розповідала, я писав, чатують біля поліклініки спеціально на хворих людей, схопили онука, кинули в якусь кімнату 10 метрів маленьку де всі стоячи, кажуть пісяти тут будуть в баночку, ставляться як до скота, какати - ваші проблеми, всі придатні. всіх з купою хвороб в палатку на холод, потім окоп, звідти теж не випускають пісяти в баночку.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 02:52

Тим часом ТЦК хочуть відкрити навіть у селах.
t.me/voynareal
/128226
Подає проект про "виконання обовя'зку" іншими сама прем'єрка, скуповувачка лондонської нерухомості для брата-ухилянта.
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/59400
Скільки хлібних посад для блатних ще настворюють, охоронці, силовики, молоді відставники, диванні офіцери, центри з дослідження всесвіту, всі чинуши і силовики, шо числяться на окупованих територіях, і т.д. вже всіх не вміщують.
Звичайно, що хапати будуть не отаких боронителів дуп, яких тільки на цьому заході були сотні біля всієї цієї епічної камарільї:
https://www.narodovladdia.com/post/2909251
А отаких:
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 03:44

  hxbbgaf написав:Тим часом ТЦК хочуть відкрити навіть у селах.
пізно надумались. Держава пішла з сіл. Урізала школи, поліклініки, дільничих інспекторів. Сільради лишають одну на декілька сіл тому і військовий облік в селах закривається, тут хіба перекласти функції тцк на директора школи та місцеву похоронну команду :lol: . Нагрузити паралельними функціями.)
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 01:07

І я навіть знаю, що це за "населення".
Валютний апетит українців б’є рекорди: у 2025 році населення купило готівки на $24 мільярди
Минулий 2025 рік став роком історичних максимумів для готівкового валютного ринку України. Українці придбали іноземної валюти на суму $23,94 млрд, що є абсолютним рекордом за весь час спостережень.

Кому війна, а кому мати рідна. Окрім дрібних чинуш це ТЦКшники-хабарники, ВЛК, мсеки, менти.. А воювати мають хворі замість них всіх і офіцерів з охоронцями дуп.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 13:30

Чи буде президент реагувати на ганебну ситуацію з офіцерами?
На командному пункті, який захопили росіяни, перебувало 17 представників управління батальйону. На них вийшли троє москалів. Розташування штабу видав працюючий генератор, на звук якого ворог і прийшов. Чому по тих трьох не стріляли… Питання відкрите. Сімнадцять офіцерів (!) тікали, не намагаючись дати відсіч противнику, якого було майже у шестеро менше. Про те, що противників було троє, кажуть представники того самого штабу. Спостерігачі штурмового полку чітко бачили лише одного…


А потім, щоб реабілітувати свої дупи, вони кинули на смерть 40 чи 50 піхотинців проти всієї арави ворога на напрямку.
Пройшли ті часи, он на форумах вони сміються в очі, коли їм кажуть про офіцерську честь. Дійшли до того, що втекли закордон і звідти закликають воювати до останнього, хапати хворих і бабусь, як марк-артилерист і старлєй з Португалії, чи стріляти всіх підряд як ТС з Польщі на фупі.
Це справжня ганьба. В нас мільйони офіцерів після кафедр, вони всі мали б воювати, а не розказувати, що можуть тільки командувати чи не той вос, бо їх вже більше ніж солдат, просто фізично і теоретично, я казав, якби вони в Чорнобилі сказали, нехай салаги гребуть пісок, то сиділи б. Те ж стосується і силовиків, молодих відставників, охоронців і т.д. Вони не воюють, а хапають зараз переважно хворих людей, чи можливо так виграти війну із сильнішим супротивником? Схоже, це нікого не хвилює!
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 14:02

Люди є, офіцерів тільки мільйони після кафедр, я он вище писав, і зброя є, дають, от тільки хапають хворих людей та бомжів, у нас на торговельному майданчику недалеко від дому зранку ловили бомжів, а треновані не воюють.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 14:18

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати


перебувало 17 представників управління батальйону.


У всьому батальйоні нема стільки офіцерів. Навіть якби всі роти залишили без офіцерів і ті всі разом зібрались на тому КП.
Мені, абирвалг, не потрібно розказувати, що ти не при чому, «то так пишуть». Ти носиш цей трипер, тобі і розбиратись
Hotab
