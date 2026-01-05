"Кожен силовик має повоювати"?
Біда в тому, що силовики вже "повоювали".
Знаю двох знайомих/знайомих, один - мобілізований в ЗСУ, другий - "силовик" в одній відомій структурі (не буду називати).
ЗСУшник третій рік на війні, досі без УБД, постійно гроші позичає, бо "знову прилетіло, знову все згоріло".
Силовик - давно з УБД вже другу квартиру купив і якусь нову електричку, скоріше за все в кредит, той що під 3% спеціально для таких цінних кадрів придумали.
Ось так повоював, ось така справедливість, ось така буде і "перемога".