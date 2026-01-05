|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: Пон 05 січ, 2026 09:25
"Кожен силовик має повоювати"?
Біда в тому, що силовики вже "повоювали".
Знаю двох знайомих/знайомих, один - мобілізований в ЗСУ, другий - "силовик" в одній відомій структурі (не буду називати).
ЗСУшник третій рік на війні, досі без УБД, постійно гроші позичає, бо "знову прилетіло, знову все згоріло".
Силовик - давно з УБД вже другу квартиру купив і якусь нову електричку, скоріше за все в кредит, той що під 3% спеціально для таких цінних кадрів придумали.
Ось так повоював, ось така справедливість, ось така буде і "перемога".
Schmit
Додано: Пон 05 січ, 2026 12:30
До чого тут знаю-не знаю, вони заброньовані, офіційно, ті ж менти зі слів міністра, а не з балачок. На 90%, а в містах на всі 100. В Люті 6 тис. із 141 тис. ментів, і навіть 6 тис. ментів не можуть набрати, шлють СМСки дітям і бабусям, вже писав, це ганьба.
І це добровольці, вони не повинні, а інші повинні...
hxbbgaf
Додано: Пон 05 січ, 2026 12:32
До речі, навіщо в кожній бригаді цілі відділи комунікації, в яких ще й є керівництво?
hxbbgaf
