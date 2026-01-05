RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 09:25

"Кожен силовик має повоювати"?
Біда в тому, що силовики вже "повоювали".
Знаю двох знайомих/знайомих, один - мобілізований в ЗСУ, другий - "силовик" в одній відомій структурі (не буду називати).
ЗСУшник третій рік на війні, досі без УБД, постійно гроші позичає, бо "знову прилетіло, знову все згоріло".
Силовик - давно з УБД вже другу квартиру купив і якусь нову електричку, скоріше за все в кредит, той що під 3% спеціально для таких цінних кадрів придумали.
Ось так повоював, ось така справедливість, ось така буде і "перемога".
Schmit
 
Повідомлень: 5346
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 12:30

До чого тут знаю-не знаю, вони заброньовані, офіційно, ті ж менти зі слів міністра, а не з балачок. На 90%, а в містах на всі 100. В Люті 6 тис. із 141 тис. ментів, і навіть 6 тис. ментів не можуть набрати, шлють СМСки дітям і бабусям, вже писав, це ганьба.
І це добровольці, вони не повинні, а інші повинні...
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22970
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 12:32

До речі, навіщо в кожній бригаді цілі відділи комунікації, в яких ще й є керівництво?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22970
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 61626364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10479)
05.01.2026 13:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.