Hotab написав:
А ти коли почнеш?
Навіть на твоїй монологовій гілці є інформація про моє «почнеш» в 2014-му і «конченеш» в 2023 му . Якщо ти у себе розібратись не можеш, то сенс тобі повторно щось казати.
А от від тебе відповіді, чому ти всіх навколо називаєш «підготовлені», «бики», «вміють тримати зброю», а сам за 4 роки ніяк не підготувався і не збираєшся захищати - нема.
То ми почуємо відповідь?
А що сталось у 23-му? Відслужив в тилу, все, 45-річний пенсіонер, навіщо служив і навіщо вчився всьому незрозуміло, як не воюєш.
А де я візьму зброю? Ти з дуба рухнув?
І взагалі, тема про силовиків, а не про мене.