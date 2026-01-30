RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 13:29

hxbbgaf

А що сталось у 23-му?


Я канєш не мріяв, що для абирвалга існує такий термін моєї служби, після якого він би сказав «нє, ну ти чувак вже так довго ризикував життям заради мене, дякую тобі, тепер вже ти відпочивай а піду я», але щоб так нагло вимагати від інших служити все життя, а самому навіть не збиратись! :lol:


А де я візьму зброю?


Тобто проблема лише в тому, що ти не знаєш де навчитись бути потрібним армії??
1. Взяти лопату і починати вчитись копати. Це основа війни
2. Піти на курси дронщиків. Цивільні. Вони є. Треба адреса??
3. Є і курси зі стрілецькою зброєю, але вони тобі не треба .

Тобто у тебе є бажання, але ти не знав де підготуватись?


Відслужив в тилу


Ну авіація дійсно стоїть в тилу, але ж бойові завдання поблизу ЛБЗ або на ній.
Тобто ти вимагаєш щоб тебе не просто захищали інші замість тебе самого, а саме там де ти скажеш і на тих посадах, де ти вкажеш?? :lol:
Шапку головного ТЦК-ника (кого треба мобілізувати в першу чергу замість тебе) ти вже натягнув. Тепер шапка головкома? Ти будеш визначати які посади треба в ЗСУ , які не треба (я так розумію не треба всі крім штурмовиків, абирвалг всіх туди записує) ? :mrgreen:
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17737
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 08:17

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Рубрика: «ходять по місту накачані, гарні, бики!! Їх би в посадку , але вони точно ж під бронею! А я? Піду випʼю жменю заспокійливого! «

Російська ракета вивела з ладу Київську ТЕЦ — під водою. Українські водолази пролізли через затоплену шахту, закопану під Дніпром, і вручну залатали тріщини, пише Громадське.

15 січня інженери ТЕЦ показали водолазам ескіз.

Колодязь вів до квадратної бетонної шахти, яка використовується для охолодження механізмів на ТЕЦ, довжиною в кількасот метрів, під землею, нижче рівня річки.

Шахта була настільки вузькою, що пройти міг тільки один чоловік. Прилетіла ракета, і через сейсмічний рух ґрунту з’явилася павутина тріщин на 30 метрів. Через ці тріщини вода почала підтоплювати станцію.

Керівник команди водолазів Андрій Власенко працює з 2009 року, 2000 годин спусків під воду. Але ніколи не лагодив під водою ТЕЦ.

Андрій: «Ми накладали технічні шви. Забивали щілини спеціальними накладками — молотком і зубилом. Ніхто до нас цього не робив. Ми були, як космонавти, які вперше вийшли у відкритий космос».

ТЕЦ пропрацювала б ще десятки років, якби не війна.

Це робота підвищеної складності. Не можна було подавати сигналів через мотузку. Армована конструкція шахти не дозволяла використовувати гідроакустичний зв’язок. Температура води була +2°C, повітря — 12-15°C морозу. Коли піднявся з дна мул — зникла видимість. Часто ламалися насоси.

Андрій: «Найбільше заважали тривоги. Нас попередили: якщо щось летить, то це на нас. Тому щоразу нам доводилося підіймати водолаза, відходити у сховище ТЕЦ».

5 водолазів чергувалися. Роботи тривали по 10-11 годин на день. Кожне занурення було 40-60 хвилин, двічі на день. Поруч літав робот, який передавав відео в прямому ефірі, щоб команда на поверхні могла контролювати обладнання, навантаження та дихання.

Через 6 днів вода перестала підтоплювати приміщення ТЕЦ.

«Ми забезпечили безперервну фільтрацію подання води. Але це тимчасовий ремонт, треба провести капітальний, коли стане тепліше», — сказав Андрій.

22 січня водолази отримали державні нагороди. Андрій дізнався про свій орден, коли йшов з шаурмою. «Я був шокований. Але шаурму доїв».

Через 2 дні їх відправили на наступний ремонт.



https://www.facebook.com/share/p/1C84Sf ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 20:06

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Пора Маттабу отрабатывать сожранные за мой счёт отбивные(в училище) кровью и ротом на вострчном фронтп
