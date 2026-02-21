|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 19 лют, 2026 22:47
А в нас тільки відняти і поділити.
Народний депутат від партії Слуга народу Руслан Горбенко поклав око на майно ухилянтів. Хоче щоб все заарештували і через корупційну Арму скупити його за 2 копійки.
Блокування рахунків і арешт майна: у Раді запропонували нові санкції для ухилянтів
Майно міндичів при цьому арештовувати ніхто не збирається.
Цікаво, якщо вони зроблять бомжами більше 2 мільйонів людей, чи не буде це останнім рішенням цієї крадійської влади
Додано: Чет 19 лют, 2026 22:59
Хіба за адмін. злочин конфіскується все майно? Натомість, розумно було б позбавити звань, наприклад, але такого чогось ніхто не пропонує.
Додано: Чет 19 лют, 2026 23:02
А? Навіщо писати маячню
😳
Додано: Чет 19 лют, 2026 23:28
Додано: Чет 19 лют, 2026 23:30
На території військової частини в Києві через тортури помер новобранець із Бразилії — розслідування Kyiv Independent
І що скаже наш дід-відставник? Так і треба? А скільки наших замордували, доки на бразильця натрапили?
Додано: Чет 19 лют, 2026 23:33
Технічно, у тебе можуть конфіскувати що небуть навіть за перехід на червоне світло .
Ти не сплатиш штраф, він перейде в виконавчу, там виросте, і ооооо, у абирвалга можна щось примусово вилучати
За адмінку? Ну так!
Та ти не бійся, ти ж по психіатрії нарішав. Тобі погрожує лише бусік, коли не встигнуть спитати у тебе вовчий білет. Але потім же відпустять
Детройт давно не заходить. А я майже дід, але ще трохи ні.
Додано: Чет 19 лют, 2026 23:39
Ну, щоб за адмінку конфіскували єдине житло, то треба мати борг більше 20 мінімальних зарплат, так що то не про це.
Додано: Чет 19 лют, 2026 23:44
До речі, отой футболіст, шо вдарив ТЦКшника, виявляється, він захищав якогось чувака, якого ті лупцювали. Було повне відео.
Додано: П'ят 20 лют, 2026 23:28
От де справжні диверсанти, от через кого ми можемо програти цю війну! Це оті офіцери-командири, безкарні діди з совковим мисленням, які знущаються з людей! Людина приїхала воювати добровольцем, побачила цей жах і передумала! Але її назад не відпустили - просто вбили. Тупо вбили! І навіть після розголосу справу порушили не за навмисне вбивство, а з необережності! Так собі, вбили випадково! Оце проблема, через це часто і ухилянство, і СЗЧ, і дизертирство!
