Додано: Нед 22 лют, 2026 14:49

Схопили дівчину, яка влаштувала вибухи. І вона одна усе це заклала, організувала 2 вибухи? І скільки ж їх приїхало, якщо 25 постраждалих? І навіщо це взагалі кацапам, менти не воюють, їх на фронт палицею не заженеш, 90% заброньовані, а в містах реально всі 100, з сел могут якихось дільничих забрати, та й те якщо не догодили.

Бо зараз по Києву якийсь експерт розказував про оту операцію, де в Молдові шукали якихось кілерів, каже не вірить в це від слова зовсім. навіщо їх шукати в Молдові, якщо в 10 разів дешевше можна і в нас знайти, і т.д.

Я вже навіть подумав, що це як раніше було - усілякі штучки, щоб показати, що в тилу зараз потрібна отака шалена кількість різних силовиків, зокрема ментів, але класти для цього людей, вбити дівчину - то вже занадто. Бо минулий раз, коли заклали вибухівку в якійсь недобудові, а приїхали менти і один там почув, що щось клацнуло, виявив здогадливість і здогадався, що це вибухівка, і всі відскочили, це звучало, як казка.