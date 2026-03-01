Додано: Нед 01 бер, 2026 07:05

У Дніпрі ледь не "бусіфікували" нардепа

Оце цілий скандал! А як в Одесі побили водія маршрутки, 2 відео за останній час, як лупцювали лежачих по-звірячому, в Харкові з початку років 2 військових ТЦКшники навіщось по-звірячому відгамселили і це тільки те, що сплило, вбили купу "епілептиків", то можна.

От чого ми домоглися - розділення на касти людей і не людей?

Що вони коять, навіщо лупцюють людей? Чи це агенти кремля, чи так бояться самі потрапити на фронт, що кидаються на людей? При цьому силовиків, молодих відставників, охоронців, більшість офіцерів ніхто і не думає мобілізувати, а тилові частини продовжують бути забитими блатними биками. І тотальна корупція, навіть в поліклініці жах - ще рік тому такого не було, тупо не хочуть працювати, не хочуть записувати людей до профільних лікарів через хелсі, масово повимикали записи і пишуть, тільки через реєстратуру, а в реєстратурі кажуть місць нема, навіть як на хелсі вони є, і все.



Навіть ті невеликі часто формальні реформи, що вдалося провести за останні 10 років, пішли в зворотному напрямку.



А хотаби будуть продовжувати все виправдовувати і клеїти дурня, ніби навіть не розуміють, хто такі силовики, і кого мала на увазі та ж Южаніна. Бо їх все влаштовує! Воювати за них мають хворі. А чи надовго їх вистачить, їх це не хвилює, якщо що, вони зможуть втекти.