Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 23:34

Судячи з напору, найбільше небажання воювати і найбільший тваринний страх тут зараз у хотаба. І це при тому, що він сидить на своїй ранній пенсії і його ніхто нікуди не збирається відправляти, а тим більше в окопи і на штурми, як непридатних воювати на вірну смерть! На мій 1 пост постить 2-3 і одне і те ж. Ще й заговорив про цінних і нецінних людей і що воювати треба відправляти нецінних - це вже за межею як для цивілізованого суспільства, в Німеччині за таке зараз сидів би. Ну, підтверджує теорію, що всі фашисти боягузи. Але найбільш прикро, що цю теорію використовує влада, і, звісно, що в своїх цілях, охранку, ДСО, ментів, охоронців дуп хоче тримати як псів, бо охорону своїх дуп вважає найважливішою задачею, а на фронт - тих, хто не, як вони вважають, не справиться з охороню їхніх дуп, "менш цінних". Від власного народу, якщо що, бо он з міндичами виплило, а це навіть не верхівка айсберга. А решту тренованих типу молодих відставників, офіцерів просто або бояться, або у самих такі родичі. От і все пояснення! Але це дорога у прірву як для країни, як це все не змінювати.

Не однаково, і тим більше це ніяка не рівність перед законом, набридло повторювати те ж саме, однаково було б, якби всім сказали з'явитись в стислі терміни і навіть без повісток. як обмежено придатним, чи хоча б розіслали всім повістки і поставили в однакові умови. І не бронювали таку тучу тих же охоронців, і всіх, про кого вище вже писалось.
Ще й тріщить, що за півтора місяці люди з хворобами зараз отримають кращу підготовку, ніж на кафедрі за 2 роки чи в армії за півтора здорові. Так можна будь-яку сову на глобус натягнути від страху.
hxbbgaf
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 00:23

Золоті злитки на 8 000 000 гривень виявили у співробітника Бучанського РТЦК — при цьому задекларований річний заробіток у нього вказано всього 366 398 гривень.

Свої 1,74 кг золота у злитках Олег Коломієць задекларував, а разом з ними $35 000, €8500 готівки та ювелірні вироби із золота і срібла на 778 826 гривень.

Підозрюю, зараз знову я буду винний. у хотаба
hxbbgaf
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 04:50

hxbbgaf

Підозрюю, зараз знову я буду винний. у хотаба


Можливо. Дивлячись заніс ти щось за свою непридатність, чи ні.
Бо відповідальність несе як хабарник, так і той хто заносить.

Ще й заговорив про цінних і нецінних людей і що воювати треба відправляти нецінних


Чергова брехня без цитат? 😅


найбільше небажання воювати і найбільший тваринний страх тут зараз у хотаба.


При цьому саме Хотаб з нас двох відпістячив куйову тучу років саме безпосередньої участі у бойових діях (про що ти обісцявся переконатись на платне парі) нікого тут не відправляючи нікуди, а абирвалг другу сотню сторінок вищить від страху і показує кого треба відправити перед ним . (Да кого завгодно, тільки не його) :mrgreen:



Не однаково, і тим більше це ніяка не рівність перед законом, набридло повторювати те ж саме,



«Неоднаковість» і «нерівність перед законом» необхідно підтверджувати цитатами з тих законів :lol: :lol:


якби всім сказали з'явитись в стислі терміни і


А кому сказали «зʼявитись в стислі терміни»? І які це «стислі»? Кілька місяців - це стислі? Ти встиг з дивану добратись за цей стислий термін підтвердити свою протухлу непридатність?
Ага, і про «справедливість і рівність». Зʼявитись для підтвердження непридатності - це і є прояв відновлення рівності. Щоб липові непридатні, яких тисячі, стали рівними з придатними , які не мають таких липових паперів. Це якраз про «рівність».


за півтора місяці люди з хворобами зараз отримають кращу підготовку


Тобі б розібратись, ти переймаєшся що за 2-3 місяці базової підготовки на полігоні ти не отримаєш достатньої підготовки, чи тебе турбує в принципі небажання її отримувати? :lol: :lol:


На мій 1 пост постить 2-3 і одне і те ж


І навіть цього для тебе виявляється недостатньо, ти продовжуєш бубоніти свою нічім не підкріплену маячню 😅
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18104
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
