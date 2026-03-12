RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 8081828384>
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:50

hxbbgaf

жодного дня не були на фронт


У тебе ніхто не був на фронті. Бо ти не там, не був і не збираєшся , нічого не бачиш, а «документам я не вірю» :lol:
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18113
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 15:23

  hxbbgaf написав:А там майже ніхто і не був, про що казасти, як на фронті 200-250 тис., а тільки офіцерів після віййськових закладів і кафедр до 2 мільйонів, не кажучи про силовиків, охоронців, молодих відставників...

200 тис на фронті, і 10 мільйонів абирвалгів. Чому ми «так пограємо війну»?
Тобто ми ще 50 років можемо воювати, повно абирвалгів!!

Але коли починаєш призивати на захист , то один кричить «я пропитий комбайнер без комбайну, мене не можна», а інший «я в психушці тижнями лежав, мені не можна на війну, мені писати на ФУП і на фінансах можна, хай читають мене дауна» 😅😅
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18113
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 16:06

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:А там майже ніхто і не був, про що казасти, як на фронті 200-250 тис., а тільки офіцерів після віййськових закладів і кафедр до 2 мільйонів, не кажучи про силовиків, охоронців, молодих відставників...

200 тис на фронті, і 10 мільйонів абирвалгів. Чому ми «так пограємо війну»?
Тобто ми ще 50 років можемо воювати, повно абирвалгів!!

Але коли починаєш призивати на захист , то один кричить «я пропитий комбайнер без комбайну, мене не можна», а інший «я в психушці тижнями лежав, мені не можна на війну, мені писати на ФУП і на фінансах можна, хай читають мене дауна» 😅😅


Які 10 мільйонів? Я тобі вчора ще зранку писав докладно про ті 10 мільйонів. 2 млн. офіцерів теж в них входять. І закордоном, мабуть, не менше, бо половина фупу вже пише з-за кордону, там видно айпішнік. І всі б'ють себе в груди і називають патріотами і тріщать, що треба всіх розстрілювати. Липових інвалідів мільйони, мабуть, заброньованих теж:
Станом на початок 2026 року кількість заброньованих від мобілізації працівників в Україні зросла до понад 1,3 млн осіб

Теж не дуже вірю в цю цифру, вона реально набагато більша
Скільки доглядальників 7-ї води на киселі, коли в старих є доньки, і т.д. і т.п. Ось і рахуй.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23083
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1680 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 16:32

hxbbgaf


2 млн. офіцерів теж в них входять.


Звідки ця цифра ?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18113
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 18:48

  Hotab написав:hxbbgaf


2 млн. офіцерів теж в них входять.


Звідки ця цифра ?

A?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18113
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 08:47

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Hotab написав:hxbbgaf


2 млн. офіцерів теж в них входять.


Звідки ця цифра ?
Вочевидь взяли десь чи прикинули кількість людей, хто за останні кількадесят років проходили воєнну кафедру в університетах/інститутах.
Пофіг, що туди люди йшли виключно, щоб не потрапити на строкову службу. Зате є тепер на кого тицяти пальцем за "взяте на себе зобовʼязання" та "присягу"
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37427
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8303 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 09:38

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

  Faceless написав:туди люди йшли виключно, щоб не потрапити на строкову службу.

Виходить зараз в ЗСУ основний офіцерський склад - який пішов туди "по приколу"? Щоб не потрапити в армію?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10530
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 09:48

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

  Faceless написав:Зате є тепер на кого тицяти пальцем за "взяте на себе зобовʼязання" та "присягу"

Почекайте, так хто виходить має воювати? Дававші присягу, спортивні, здорові і навчені - чи не дававші присягу, не здорові, не навчені? Чи всі тепер однакові виходить і всі починають з нуля?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10530
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 09:48

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

  BIGor написав:Він навіть чогось про спортивні нормативі нічого не написав і про прохідний бал, в нас треба будо мати 4,75 з 5,00 за останній рік.


в нас спортивні трійочники таки прорвались
я трохи не дотягнув бо саме ту сесію завалив, бо драматично закохався
але і не горіло, бо через вік батьків загроза армії не нависала
та у 22 після інституту горм.фон був на висоті - призвали би пішов
зараз ті "офіцери" з інституту хто після перших повісток у 2014 поїхав до Канади чорноробом, хто в Польщі, хто взагалі в рф...
на роботі був патріотичний лейтеха - відслужив рік у 2015 на донбасі, але після того "ніколи знов" і за 2 тижні до повномаштабного збрився з України
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5354
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 09:50

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

  Hotab написав:випускники воєнних кафедр однаково не хочуть воювати.

Якщо офіцерський склад не хоче воювати, то який вони приклад дають "непридатним"? Риба гниє з голови.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10530
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 8081828384>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПДВ (44)
12.03.2026 09:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.