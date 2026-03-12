|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: Чет 12 бер, 2026 09:56
Faceless написав:
Пофіг, що туди люди йшли виключно, щоб не потрапити на строкову службу.
На це дійсно повинно бути пофіг
бо на їх навчання пішли державні кошти, і нга відміну від справжніх військових вони їх ніяк не відробили
Та і ризики, та умови служби значно кращі ніж у рядових
Україна мабуть єдина країна, у якій нема ніякої диференціації призову, за званням та віком, а 59 предпенсіонери мають менше прав ніж 22річні студенти
це здобутки твого майдану , абирвалг
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:17
fox767676 написав:
Пофіг, що туди люди йшли виключно, щоб не потрапити на строкову службу.
на це дійсно повинно бути пофіг
бо на їх навчання пішли державні кошти, і нга відміну від справжніх військових вони їх ніяк не відробили
та і ризики та умови служби значно кращі ніж у рядових
Україна мабуть єдина країна у якій нема ніякої диференціації призову, за званням та віком, а 59 предпенсіонери мають менше прав ніж 22річні студенти
це здобутки твого майдану , абирвалг
Я сумніваюсь, що більшість в останні років 20 на ті кафедри йшла саме через загрозу армії. Вже після вуза мало кого туди забирали. Да і люди. чув, що говорили, йшли, головне, бо вважали, що так краще для кар'єри. І йшла більшість там, де були кафедри.
Дійсно, ця підготовка передбачала участь тих людей у війні, як вона виникне. Інакше вона втрачає сенс. навіщо тоді військова підготовка. Ось війна іде, а абсолютна більшість офіцерів не приймає в ній участі..
Єдина з країн? А в яких країнах зараз, взагалі, ще є призов? По-моєму, таких країн залишилось небагато. І в нас до 13-го року він вже був майже скасований, і Юлька хотіла. Он, взяти Британію, велика країна, імперією були, а призов скасували ще років 60 тому, здається. І зараз в них кількість сухопутних військ 60 тис.! На 70 млн. населення. Це якби в нас зараз було 25 тис. Для порівняння. Та й ті більшість до реальної війни (ось такої як у нас) не готові, готові тільки провести 3 брудними пальцями по обличчю і бігати для інстаграму. І так в більшості країн Європи. То ж виходить, ми їм всім зараз служимо живим щитом, бо путлер вимагає відкату всього НАТО до кордонів 97-го року, а віддуваємось чогось одні ми. Хтось думає піднімати це питання?
Знову все на Майдан. Я тобі вже відповідав про Майдан. Так, повелись на провокацію, коли той зек, яким керувала москва, тріщав що йдемо в цивілізовану Європу, а сам відмовився, та ще й почав по-звірячому лупцювати студентів, які мирно стояли. А потім не довели справу до кінця, розійшлися, розслабились і не стали стояти далі за боротьбу з корупцією. Але ж не слід винуватити Майдан у всіх гріхах світу. То Майдан призначив Зэлю чи як? Я за нього, до речі, не голосував. То Майдан змусив путлера вбивати жителів Бучі, розбомбити Маріуполь чи вимагати відкату НАТО до кордонів 97-го року?
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:23
fox767676 написав:
Пофіг, що туди люди йшли виключно, щоб не потрапити на строкову службу.
На це дійсно повинно бути пофіг
бо на їх навчання пішли державні кошти, і нга відміну від справжніх військових вони їх ніяк не відробили
Так я і не сперечаюсь з тим, що це взагалі не дає ні привілеїв але і не зобовʼязує йти в першу чергу.
Хоча, по певним ВОС таких піджачків якраз в першу чергу й викликали ще з 2014.
Щодо державних коштів то з певного моменту воєнна кафедра стала платна, з середини 2000х точно була, може й раніше.
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:24
BIGor написав:
Зате є тепер на кого тицяти пальцем за "взяте на себе зобовʼязання" та "присягу"
Почекайте, так хто виходить має воювати? Дававші присягу, спортивні, здорові і навчені - чи не дававші присягу, не здорові, не навчені? Чи всі тепер однакові виходить і всі починають з нуля?
Тутешні офіцери вважають, що тільки другі.
Якби ж то всі однакові, я писав
Рівність - це коли в ТЦК йдуть всі і на війну відправляють за принципом придатності, а не одні обмежено придатні і половину з них одразу забирають на фронт, а може і більше, як врахувати отакі випадки, як он недавня історія про наркоманів і Скелю, яких і повністю придатними як і визнавали, то повністю незаконно, а 90-95% офіцерів не воюють, 90% ментів, 98% молодих відставників і т.д. не воюють
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:27
Faceless написав:
Пофіг, що туди люди йшли виключно, щоб не потрапити на строкову службу.
На це дійсно повинно бути пофіг
бо на їх навчання пішли державні кошти, і нга відміну від справжніх військових вони їх ніяк не відробили
Так я і не сперечаюсь з тим, що це взагалі не дає ні привілеїв але і не зобовʼязує йти в першу чергу.
Хоча, по певним ВОС таких піджачків якраз в першу чергу й викликали ще з 2014.
Щодо державних коштів то з певного моменту воєнна кафедра стала платна, з середини 2000х точно була, може й раніше.
Ну. поки що вони йдуть в останню чергу, бо не той вос і не те звання, а обмежено придатний в першу чергу, бо мусив сам з'явитись навіть без повістки, комісії формальні і всім плювати на його спеціальність в мирному житті..
Платна там, де її не було, якщо в інший вуз їздили. В тому ж КПІ вона була безкоштовна для своїх студентів. Для більшості так точно, може для неуспішних на платну переводили, не знаю.
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:29
hxbbgaf написав:Я сумніваюсь, що більшість в останні років 20 на ті кафедри йшла саме через загрозу армії. Вже після вуза мало кого туди забирали.
Якраз тому й шли, тут сумнівів немає. Інакше та кафедра нафіг нікому не всралася, якби ви хочаб інколи читали законодавство, знали б, що формальне зобовʼязання пройти строкову нікуди не зникало і після внз. І сенс був витрачати час і гроші на ту кафедру тільки тому, що це куди краще, ніж просрати рік життя в якійсь сраці на строчці, підмітаючи плац і фарбуючи траву
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:32
Faceless написав:
hxbbgaf написав:Я сумніваюсь, що більшість в останні років 20 на ті кафедри йшла саме через загрозу армії. Вже після вуза мало кого туди забирали.
Якраз тому й шли, тут сумнівів немає. Інакше та кафедра нафіг нікому не всралася, якби ви хочаб інколи читали законодавство, знали б, що формальне зобовʼязання пройти строкову нікуди не зникало і після внз. І сенс був витрачати час і гроші на ту кафедру тільки тому, що це куди краще, ніж просрати рік життя в якійсь сраці на строчці, підмітаючи плац і фарбуючи траву
Але в останні роки перед війною казали, скільки людей на строковій службі. Ті цифри взагалі, то була якась десята частини від людей того віку! А після вузів чи не соті частини, цифри були мізерні.
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:36
hxbbgaf написав:
fox767676 написав:[quote="5939366:Faceless"]Пофіг, що туди люди йшли виключно, щоб не потрапити на строкову службу.
На це дійсно повинно бути пофіг
бо на їх навчання пішли державні кошти, і нга відміну від справжніх військових вони їх ніяк не відробили
Так я і не сперечаюсь з тим, що це взагалі не дає ні привілеїв але і не зобовʼязує йти в першу чергу.
Хоча, по певним ВОС таких піджачків якраз в першу чергу й викликали ще з 2014.
Щодо державних коштів то з певного моменту воєнна кафедра стала платна, з середини 2000х точно була, може й раніше.
Ну. поки що вони йдуть в останню чергу, бо не той вос і не те звання, а обмежено придатний в першу чергу, бо мусив сам з'явитись навіть без повістки, комісії формальні і всім плювати на його спеціальність в мирному житті..
Платна там, де її не було, якщо в інший вуз їздили. В тому ж КПІ вона була безкоштовна для своїх студентів.[/quote]Що ви можете знати про те, хто в яку чергу йде? В 2014 якраз їх і викликали в першу чергу по певним ВОС, що були найбільш потрібні, хоча обʼєктивно пройдена десяток років тому кафедра ніяк не робить їх кращими кандидатами. Якісь старі неактуальні лекції, прочитані хз коли і практично нуль практики не дають в принципі нічого. Але формально це офіцери і типу мають керувати іншими, а це треба вміти взагалі то. Кафедра того не дає.
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:38
hxbbgaf написав:
hxbbgaf написав:Я сумніваюсь, що більшість в останні років 20 на ті кафедри йшла саме через загрозу армії. Вже після вуза мало кого туди забирали.
Якраз тому й шли, тут сумнівів немає. Інакше та кафедра нафіг нікому не всралася, якби ви хочаб інколи читали законодавство, знали б, що формальне зобовʼязання пройти строкову нікуди не зникало і після внз. І сенс був витрачати час і гроші на ту кафедру тільки тому, що це куди краще, ніж просрати рік життя в якійсь сраці на строчці, підмітаючи плац і фарбуючи траву
Але в останні роки перед війною казали, скільки людей на строковій службі. Ті цифри взагалі, то була якась десята частини від людей того віку! А після вузів чи не соті частини, цифри були мізерні.
Дуже багато не проходили по здоровʼю, ну як ви свого часу. Хтось дійсно не проходив, хтось купував "довідку". Хтось йшов на кафедру. Хтось тупо ховався від військомату, до війни це було дуже просто.
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:41
Он, хочуть обмежувати в правах, в кого не стоїть резерв + на телефоні, Івченко каже. І мовчок, що для того треба мати крутий смартфон.
