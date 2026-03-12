Додано: Чет 12 бер, 2026 13:38



Почекайте, а кому ж тоді довірити керування взводом? Тим хто не проходив навіть строкової служби?





По-перше, навіть якщо взвод виручити нікому, не означає що його вручити треба аби кому (а піджак це і є «аби хто»)По-друге, вручити треба або:- випускнику ВВНЗ (вони доречі і зараз продовжують набір і навчання)- кращому з підготовлених сержантів, які вже отримали бойовий досвід. Тобто виростити комзвода з замка.Можна трохи про вас? Оця маніакальна впевненість , що 40-річний піджак, який пройшов по здоровʼю в 20 років на воєнну кафедру , і він начебто є зараз здоровим, зрозуміло чому присутня у абирвалга. Для нього , клієнта психлікарні, здорові всі , хто не був з ним в стримуючій сорочці в одній палаті. Але ви? Ви настільки слабке здоровʼя маєте, що для вас оті випускники воєнкафедр ще і через 20-25 років здоровіші вас? У мене є чимало знайомих/приятелей серед тих хто закінчив ті кафедри колись. Я не бачив там здорових по моїй шкалі здоровʼя. Принаймні я кажу про нинішній їх стан здоровʼя, до що було в 20р- хз.