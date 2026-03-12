|
|
|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 12 бер, 2026 13:38
BIGor
Почекайте, а кому ж тоді довірити керування взводом? Тим хто не проходив навіть строкової служби?
По-перше, навіть якщо взвод виручити нікому, не означає що його вручити треба аби кому (а піджак це і є «аби хто»)
По-друге, вручити треба або:
- випускнику ВВНЗ (вони доречі і зараз продовжують набір і навчання)
- кращому з підготовлених сержантів, які вже отримали бойовий досвід. Тобто виростити комзвода з замка.
Можна трохи про вас? Оця маніакальна впевненість , що 40-річний піджак, який пройшов по здоровʼю в 20 років на воєнну кафедру , і він начебто є зараз здоровим, зрозуміло чому присутня у абирвалга. Для нього , клієнта психлікарні, здорові всі , хто не був з ним в стримуючій сорочці в одній палаті. Але ви? Ви настільки слабке здоровʼя маєте, що для вас оті випускники воєнкафедр ще і через 20-25 років здоровіші вас? У мене є чимало знайомих/приятелей серед тих хто закінчив ті кафедри колись. Я не бачив там здорових по моїй шкалі здоровʼя. Принаймні я кажу про нинішній їх стан здоровʼя, до що було в 20р- хз.
Hotab
Додано: Чет 12 бер, 2026 13:41
Hotab написав:
що 40-річний піджак, який пройшов по здоровʼю в 20 років на воєнну кафедру , він є зараз здоровим зрозуміло чому присутня у абирвалга
у офіцерів менше фізичне навантаження ніж у рядових штурмовиків, хіба не так?
fox767676
Додано: Чет 12 бер, 2026 13:44
fox767676
Так шо робити , "понять і простіть"?
За що «простіть»? Де у них вина зʼявилась??
А як будемо прощати (чи не прощати) випускників педів за держкошт, які не вчителювали? А як «прощати» випускників аграрних, які не працювали в державному колгоспі ?
Давай у абирвалга спитаєм, скільки держава витратила на його навчання, а він на державу відпрацював?
Ти зараз ставиш питання з точку зору «вини» і «наказать» його фронтом. (Хоча я жодної вини не знаходжу) Але ж той же самий абирвалг штовхає ідею, що «просто вони типу підготовлені, навіщо готувати мене непідготовленого, якщо вже ж є готові». Але готових насправді нема!!
Hotab
Додано: Чет 12 бер, 2026 13:46
там на фупі є такий паша
повний каліч, але завдяки тому що профеесорський синок пройшов 25 років тому воєну кафедру
у 2024 бусифікували
жив у зйомному житлі, півроку в Одлесі, займався компьютерами, зараз воює за місцем проживання у Києві
а був би рядовим - скоріщ за все був би на кладовищі
fox767676
Додано: Чет 12 бер, 2026 13:46
fox767676 написав:
що 40-річний піджак, який пройшов по здоровʼю в 20 років на воєнну кафедру , він є зараз здоровим зрозуміло чому присутня у абирвалга
у офіцерів менше фізичне навантаження ніж у рядових штурмовиків, хіба не так?
Дуже відрізняється де саме. У пілота більше ніж у охоронця аеродрому солдата.
Долярчик фізично теж не дуже вмахувався. Але якщо чистий штурмовик, то мабуть десь так як у взводного (який з ним всюди) і важче чим ротному, мабуть.
Hotab
Додано: Чет 12 бер, 2026 13:50
Hotab написав:
Ти зараз ставиш питання з точку зору «вини» і «наказать» його фронтом.
я ставлю питання з т.з. ефективності державного управління
є офіцери які не те що не служили, за цивільною спеціальнстю не змогли влаштуватися, толком не працюючи. Але виходить в них є негласна бронь, бо вони 20 років тому якось заскочили на військову кафедру.
fox767676
Додано: Чет 12 бер, 2026 13:53
fox767676
Але виходить в них є негласна бронь, бо вони 20 років тому якось заскочили на військову кафедру.
Нема у них ніякої негласної броні. Вони так само на обліку и як всі інші. Так само отримують повістки і ховаються (або не ховаються) . Так само їх ловлять на червоний «оберіг» на блокпостах.
Все однаково
Доречі в воєнними пенсами все так само.
То у хворого топікстартера в уяві у них начебто є виїзд (з чого б це?? По якому пункту постанови КМУ?) , у них начебто бронь (на якій підставі?) . А в реальності їх якщо виловлюють, так само ведуть, як і зроблять з виловленим абирвалгом. Хоча ні, абирвалг має кссіву з психушки.
ставлю питання з т.з. ефективності державного управління
Так «ефективність» це ж про те щоб якщо витрачати гроші, то готувати нормально і використовувати за призначенням. А не «колись погано підготовленого відправити разом зі взводом на смерть». Хіба це покращить ефективність марно витрачених колись коштів?
Я оце не розумію, навіщо я зараз захищаю піджаків? Може краще було б натравити абирвалга на Барабашова, класичного піджака з не тим восом і непридатного по здоровʼю.
Подивимся на цей жабогадюкінг 😅😅
Hotab
