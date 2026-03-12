То нехай проходять комісію, чому тоді тільки обмежено придатні мали всі бігти і проходити, а вони ні?
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:43
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:44
Я про це вже писав!
Це ти шкодиш, підтримуючи хапання хворих і нездатних воювати взагалі і підтримуючи свавілля, яке вбиває в людей мотивацію. Як, дійсно, нічому не навчились на кафедрі, нехай тоді в окопи йдуть після БЗВП, як інші, в чому проблема.
Додано: Чет 12 бер, 2026 20:02
Що значить «мали»? А якщо не пішли, то що трапиться?
І що значить «бігти». Скільки часу надали підтвердити тим, хто непридатний, свою непридатність?
Ти трішки підтуплюєш. Я тобі вже відповідав «військових не можна викликати чи не викликати, вони вже в бригадах на момент війни і відбивають напад».
Про яких «військових» ти говориш?
Так у скільки ти став хворим, що у тебе оце «як це раптом в 40 став хворим?»
Додано: Чет 12 бер, 2026 21:54
Як не пройшли, то штраф, розшук. хапання на вулицях, відправляння на яму і інше свавілля. Але це тільки для хворих, для офіцерів ні-ні.
Військові - всі, хто закінчив військові заклади. І хто кафедри закінчив, теж можна вкликати. Але чомусь вирішили викликати тільки хворих людей.
Додано: Чет 12 бер, 2026 21:57
hxbbgaf
Ти вчергове брехливе , як і про «2 млн офіцерів».
Як не прийшли, то просто втратили свою непридатність. Стали в один ряд з тими ж піджаками і улюбленими тобою охоронцями. Не більше , не менше.
Якщо і потрапили в розшук, то в тому ж порядку як і «охоронці», якщо прийшла повістка і не явився. А не за те що не пішов підтверджувати свою непридатність у наданий законом термін у кілька місяців (у абирвалга це «стислі терміни» називається )
Повністю зрівнялись в правах і обовʼязках.
Військові - це військовослужбовці,
А хто що там закінчив.. Випускник аграрного - фермер? Випускник педу - вчитель?
Чи все ж вчитель - це хто працює вчителем?? А аграрій - хто в сільському господарстві??
Ти підлікуйся трохи. На пару тижнів ще .
Я не питаю кого ти хочеш викликати. Викликати і тебе можна.
Я питаю хто такі в хворій голові «військові»?
Закінчив кафедру і не служив - військовий? Ні.,
Закінчив військовий вуз , зразу звільнився і і вже 20 років не служить - військовий? Ні!
Прослужив 30 років і на пенсії вже роками - військовий ? Ні.
Пішов на контракт і його на першому ж році зачепила війна , військовий? Так!
Служив строкову і давно звільненмй , військовий? Ні!
Служив строкову і зачепила війна- військовий? Так. А потім їх всіх звільнили , вже не військовий.
Що тобі тут незрозуміло?
Ще раз питаю, ти у скільки став хворим, що тебе дивує, коли в 40 стають хворими?
Додано: Чет 12 бер, 2026 22:28
В яких ще правах зрівнялись, непридатність встановлює тільки ВЛК, як без неї щось може статись автоматом, як хтось не прийшов? Ти несеш повну маячню! Як не пройшов до 6 червня минулого року чи коли там, то те, що я писав - штраф, розшук і хапання і кидання на яму. Як не знаєш, то мовчи.
Навіщо вириваєш слова із контекста, я написав, військові - хто закінчив військові заклади. А ти присобачив туди шматок наступного речення.
Як у 40 стають хворими, нехай пройдуть комісію, в чому проблема. Комісія несправедлива? Так це для всіх так, чому всім їм тренованим і підготовленим інлульгенція, окрім обмежено придатних
Додано: Чет 12 бер, 2026 22:46
hxbbgaf
«Чи коли там» - це твої «стислі терміни» які становили 12+ місяців з моменту появи закону і до дедлайну.
І дедлайн, коли стали так абирвалгів викликати, настав аж у черні 2025 року. Тобто 3+ роки, як всіх інших вже викликали повістками на ВЛК і штрафували за неявку.
Тобто ти тут жалобиш , що обмежено придатних , які не прибули за 12+ місяців підтвердити непридатність, стали викликати з червня 2025?? Да ти що!! Яке нещастя і несправедливість!
Я прекрасно бачу маячню яку ти написав. На підставі чого випускник 2000 року в 2022 є військовим??
