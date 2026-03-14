а скільки ще випускників військових закладів, які не є відставниками
Повної відкритої річної статистики за всі 25 років у публічному доступі немає (Міноборони її централізовано не публікує). Але за окремими заявами МОУ, парламентськими слуханнями та повідомленнями самих військових вишів можна скласти досить реалістичну оцінку по періодах.
Орієнтовна кількість випускників військових вишів України
Період Випускників на рік (орієнтовно) Коментар 2000–2005 ~2 000–2 500 після скорочення армії 2006–2010 ~1 500–2 000 мінімум через реформу армії 2011–2013 ~1 200–1 500 найменший набір 2014 ~2 000 різке збільшення після початку війни 2015–2017 ~3 000–3 500 активне розширення 2018–2021 ~4 000–4 500 стабілізація 2022 ~4 500–5 000 прискорені випуски 2023–2024 ~5 000–6 000 найбільші набори
Приблизна сумарна цифра
Якщо підсумувати: • 2000–2013 → ~25–30 тис. офіцерів • 2014–2021 → ~30–35 тис. • 2022–2024 → ~15–17 тис.
📊 Разом за 25 років: приблизно 70–80 тисяч офіцерів, підготовлених військовими вишами.
Що входить у ці цифри
Це випускники: • Національного університету оборони • ХНУПС (Харків, Повітряні сили) • НАСВ (Львів, сухопутні війська) • Одеської військової академії • Житомирського інституту ім. Корольова • Військового інституту КНУ • інститутів ВМС тощо
Важливий момент
Ці цифри не включають офіцерів із воєнних кафедр (офіцерів запасу). А їх за 20–25 років було значно більше — приблизно 250–350 тис.
Якщо хочеш, я можу показати ще дуже цікаву річ: скільки офіцерів фактично не вистачало ЗСУ перед 2022 роком, навіть з урахуванням усіх цих випусків. Це добре пояснює, чому у 2022–2024 масово призивали офіцерів запасу з воєнних кафедр.
В світі абирвалга «мільйони підготовлених». Хоча умовно підготовлених (бо там же випускники не лише піхотних , а і фінансисти, юристи , тил і логістика, морські) за ці роки до 100 тис. Скільки з них на окупованих, емігрувало за ці всі роки, або жодного дня не служили після випуску. Вбитих, поранених за 12 років війни. Або зараз служать. Коротше саме «підготовлених» військових випускників , які тиняються , може тисяч 10 і бродить по українській землі. Але думаю що менше.
А всякі «кафедри», то ніякі не підготовлені. Правильно, Барабашов? Ти ж не підготовлений? Чи підготовлений? 😅
Не за 20-25 років, а за 35. А то в 45 у вас всі ці військові офіцери вже дідугани, а тракториста чи епілептика в 59 у Скелю. Ну, да, скільки ж із цих всіх офіцерів емігрували? Нема статистики. І чого ти кажеш, що вони емігрували, а не наплювали на присягу і втекли і не воюють, коли в їхній країні війна? Отакої! Скільки тут таврував всіх на заробітчанській гілці ганьбою і називав дизертирами, а як професійні військові, то вони емігрували! А може, їх хоч звань позбавити? Теж ні?
Ти ж кажеш про «молоді,, здорові , міцні», я тобі і взяв таких. В 2000-му йому 23. Зараз 49.
Ну, да, скільки ж із цих всіх офіцерів емігрували?
Я розглянув випуски з 2000 року. Я особисто знаю таких своїх одногрупників кілька, хто на початку 2000-х поїхали жити за кордон і з тих пір не повертались. Вони зараз мають приїхати захищати абирвалга?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 бер, 2026 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Там же написано - 21 тисяча повторно призвались. Це є і в табличці.
За даними таблиці, тих, хто молодший за 60 років — 177 тисяч 181 особа, з них 156 тисяч — не перебувають на військовій службі або взагалі не працюють:
85% не працюють, а в ЗСУ тільки 5 тис. Де написано, що вони повторно призвались? 21.4 продовжують службу там де й були - це і ментівські відділки, і інші силові органи, і тилові частини, де вони все життя фарбували траву і продовжують це робити замість того, щоб воювати. І при цьому всьому в ЗСУ з них тільки 5 тис. https://focus.ua/static/storage/thumbs/ ... 82cf4d.jpg
Hotab написав:hxbbgaf Я розглянув випуски з 2000 року. Я особисто знаю таких своїх одногрупників кілька, хто на початку 2000-х поїхали жити за кордон і з тих пір не повертались. Вони зараз мають приїхати захищати абирвалга?
А що не мають, як давали присягу Україні? І наплювали на неї. То навіщо тоді це все, навіщо їх стільки років держава вчила воювати, навіщо вони присягались її захищати? Щоб тепер нікому нічого не винні, бо виїхали. А хто тут, ті не можуть виїхати, навіть як хворі і присяг не давали. То в чому така різниця, чому таке обмеження в правах?
Ти не хочеш брати відсотки (чи пропорції) з відповідним знаменником? 170 тис пенсіонерів до 60 років - це всіх пенсіонерів. І поліція, і СБУ, і нацгвардія, і прикордонники . Тому 21 тисяча повторно призваних по мобілізації, я беру також до всіх (своїх) силових структур.
Якщо ти хочеш таких, хто пішли саме в ЗСУ, то треба мабуть брати тоді і пенсіонерів ЗСУ, а не всіх 170 тисяч?
А пенсіонерів ЗСУ , та ще і таких хто до 55 хоча б, їх не більше 30-40 тисяч. 5 тис призвались? Ну 10%, це більше ніж відсоток призваних абирвалгів. Яких 10+ мільйонів.
Ти чи йопнутий, чи хз. Я тобі кажу що людина 20 років живе за кордоном, давно громадянин тієї країни, тебе українця має їхати захищати? Ти себе не хочеш, а він буде? 😅
Яка різниця який у нього диплом ? Він не військовий вже 20 років)) А хто срочку служив (присягав) і живе давно за кордоном , теж має повернутись тебе позахищати? 😅 Я хочу сягнути глибини твого даунізму))
5 тис. в ЗСУ, а решта 16 де тоді служать? Так от, то так написано, а насправді, це переважно менти і вони сидять на свої ментівських посадах і знущаються з людей, работа така, замість того, щоб воювати. І одночасно отримують гігантську спецпенсію за рахунок всіх нас. І годі того ШІ, він бреше, про процент випускників, що йде в вузи, вже наглядно продемонстровано. Ну, як громадянин України, то має. Ти ж за дотримання Конституції?
Я ж перерахував вище в яких структурах. Ти не бачиш? Доречі ці структури також воюють. Ти здатний аргументовано знецінити їх, що начебто вони не воюють? Чи знову просто пусті слова?
А як громадянин Ізраїлю років 15? Теж має їхати захищати абирвалга, бо він сам не хоче? 😅
Надай інші цифри, якщо тобі ці не подобаються . Але з пруфами.
Ти зумів пруфами підтвердити «2 млн»?
У тебе дивним чином весь час йде наростання цифр, але ніде не убуває. Тобто ти рахуєш суму випускників кафедр чи ВВНЗ і оперуєш цією сумою. Проте кожен може проаналізувати свій клас школи, чи свою групу ВУЗу. Скільки хлопців з класу: - живі - не покалічені - проживають в Україні і на неокупованих
В класі у мене 20% хлопців вже не на цьому світі, або не в країні. З тих хто в ВВНЗ був зі мною, десь половина живі-здорові і в Україні, решта або загинули, або виїхали (ще до війни) , або каліки. Дехто воює. Оце так працює статистика. В якій лише якийсь відсоток реально доступний для мобілізації. А не оте підбивання тобою всіх до кучі і заявляти «хватайте отих!» , бо я психотропний ухилянт.
Hotab написав:Відповідь ШІ Типовий набір: • 40–120 курсантів на рік
У великих університетах (КПІ, ЛП, ХНУПС, ОНУ тощо) — до 150–200,
Щось ваш ШІ галюціонує. В мене в універі тільки на моєму одному фікультеті вчилось біля 200 осіб, 90% чоловіки, з них на воєнку пішло 80% - тільки з одного факультету 144 особи.
Галюцінація ШІ давно признане явище.
Я теж так вмію «ваші пруфи ніякі не пруфи, а своїх у мене нема». Надайте обґрунтовану свою цифру. Абирвалг «2 мільйони» не зміг нічим підкріпити. Ви надайте свою цифру і підкріпіть пруфами, будь ласка.
Почекайте, Ви не надали пруфів взагалі. І щось ще вимагаєте?