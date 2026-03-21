Hotab написав: навіть, як офіцерів більше ніж солдатів,





Яких «офіцерів» більше ніж солдатів?

«Офіцерів» з воєнними кафедрами (тобто по суті без підготовки) нарахували максимум 600-700 тис за 35 останніх років . «Абирвалгів» 9-10 мільйонів . Кого більше?

700 тис. плюс ще 178 тис. молодих відставників офіцерів, сотні тисяч які закінчили військові заклади чи пройшли збори, і т.д. А на фронті зараз всього 200-250 тис., і абсолютна більшість солдати, а е офіцери.Про 9 млн. вже говорили раніше це пшик, 2 млн. там, напевно, закордоном, влада дозволила, ]v ще й закон про множинне громадянство, Батьківщин у них тепер багато, і в законі нічого не сказано про військовозобов'язаних і невійськовозобов'язаних. Бо в самих синки повтікали. Повна легалізація, навіть звань не позбавляють. Тільки отут хворі люди всім і у всьому винні.Півтора мільйони заброньованих, на початок року казали про 1.3 млн. і цифра зростала, але щось не дуже віриться, таке враження, що їх набагато більше.Від мільйон до 2 липових інвалідів, які оформлюють відстрочки.Х.з. скільки доглядальників 7=ї води на киселі, в якої є доньки і сестри...І т.д. От і рахуй. Але ж тема в нас про силовиків. І вони самі обрали цю професію, давали присягу, тренувались, проходили прискіпливі комісії і т.д., тому біло б логічно, якби їх відправляли воювати, аде ж виходить все навпаки.