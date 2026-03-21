Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 00:59

hxbbgaf

розказуй. У мене у під'їзді 3 офіцери, які не воюють і кажуть, що що крутили той ТЦК на своєму органі


У мене в підʼїзді 3 сотні абирвалгів, які крутили ТЦК … 😅😅

нащо я йому треба, то ля повністю здорових, при томму що з дронами я ніколи справ не мав


Ти через слово читаєш? Їм треба всі, від водія до діловода. Писати ти вмієш, брехати вмієш. Бухгалтером будеш :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 бер, 2026 01:01, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 01:00

  Hotab написав:hxbbgaf

700 тис. плюс ще 178 тис. молодих відставників офіцерів, сотні тисяч які закінчили військові заклади


Я розумію що ти під таблами і тому забуваєш про що говорили.
Ти по 3 рази рахуєш одних в тих самих.
«Молоді відставники» (так звані, бо там наймолодші 47, а більшість це 55+- ) це вони звідки взялись, як не «випускники кафедр і випускники ВВНЗ(яких всього було 50-70 тис за рмианні30 років) ?? Вони з Марсу прийшли? Ти скільки раз їх збираєшся рахувати?

Відставники не кафедри закінчували а військові навчальні заклади. Плюс ще офіцери які ще не відставники, але закінчували військові заклади і ніфіга не воюють, бо крітять гудзики, що тільки за восом і званням і тцкшники ідуть в них на поводу, бо таке негласне правило, бо багато блатних офіцерів, щоб їх не драконити, легще драконити хворих і беззахисних.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23158
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1684 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 01:02

hxbbgaf


Відставники не кафедри закінчували а військові навчальні заклади.

Ти ж ушльопок ні дня не був в армії, звідки ти знаєш скільки там піджаків? 😅

Плюс ще офіцери які ще не відставники

всі ці офіцери - це 50-70 тис за останні 30 років.
Плюс кафедри. Все, інших нема.
Пенсіонерами стають тільки вони , інших ні звідки взяти

І ти мені нарешті розкажеш, чому в твоєму світі «офіцери зроблені за 30 років» (в сумі значно мене 1 млн, включав і жінок) - це константа, ніхто не загинув, не покалічився на війні, не виїхав, не на окупованих , не броньовані, не хворі, не доглядає, а от 10 мільйонів абирвалгів чоловічої статі 25-60р - це вони всі кудись поділись . Їх нема. Так? 😅😅😅
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 бер, 2026 01:12, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 01:12

До чого тут піджаки, піджаки сидять в тилових частинах х..ї пинають і траву фарбують і з салаг знущаються, які там теж на все ладні, аби на фронт не потрапити, оте все і відбувається замість того, щоб воювати. Майже мільйон! Ну, може 200 тис. забезпечує логістику реально для 200 тис. на фронті, повірю. Решта 600-800 тис. це про те, що я написав.
Як молодих відставників 43-60 178 тис., це ті, що закінчили військові заклади, то скільки їх ще 21-43? Мабуть, не менше. От вже 400 тис. А ШІ твій бреше. Проста математика.
Плюс кафедри це плюс 700 тис. на хвилиночку.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23158
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1684 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 01:16

hxbbgaf

Як молодих відставників 43-60 178 тис., це ті, що закінчили військові заклади, т



Ти чи дебіл, чи хз.
У мене в вертолітній бригаді 30% були піджаки, випускники Кременчука цивільного
Всякі юристи, психологи, фінансисти - це часто «піджаки».
Чому ти метеш дурь, в якій нічого не розумієш??
Військові вузи випустили 50 -70 тис за останні 30 років
Ще 600 - кафедри,
. Все!! Пенсіонери лише з цього числа.
Пенсіонери 60+ - це випускники радянських ВВНЗ
Hotab
