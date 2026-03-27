|
|
|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:00
hxbbgaf
Зрада в тому, що
Ні,, у слова «зрада» є юридичне обґрунтування і відповідальність за неї.
Ми вже зʼясували, що ти пернув в муку про «відповідальність за порушення вимог присяги». Нічого ти зміг навести в якості доказів.
Тепер та сама історія з «зрада»? Зрадити може діючий військовослужбовець. А як щодо цивільних осіб що залишились на окупованих? Ти крім словоблуддя здатний навести докази ?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18404
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2597 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:16
Серед них багато і хто служить ворогу. І навіть платити податки агресору це теж зрада. Це фінансування тероризму і агресії. Вже є люди, які за таке сидять, розказували не раз. А окуповані території - то юридично Україна. І хто з нас словоблуд? Але ти вже готовий виправдати будь-кого, якщо він офіцер.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23195
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 2389 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:22
hxbbgaf
Серед них багато і хто служить ворогу
Я розумію твою спробу змішати побільше гівна, щоб не розгрібалосб, але у тебе є я і я тобі допоможу.
Той хто служить в окупаційній армії і тим більше бере участь у БД - у того своя відповідальність. І я про це раніше тобі вказував, просто у тебе памʼять як і інфузорії в туфельках.
Мова ж про цивільних людей. Яких ти чомусь називаєш «офіцери», хоча це не так. Ще раз, ти здатний надати статті порушених законів і відповідальність згідно кодексів , яку вони мають нести? Я чекаю вже другий тиждень.
Ситуація з окупованими територіями
Фінансування тероризму
У більшості випадків:
• люди платять “податки” в умовах примусу (щоб працювати, не втратити майно, уникнути переслідування);
• відсутня реальна альтернатива;
• немає мети підтримувати збройні формування.
У таких умовах:
👉 склад злочину зазвичай відсутній, бо немає ключового елементу — умислу.
Коротка відповідь: сам по собі факт, що людина могла виїхати, зазвичай не означає, що вона діяла добровільно, залишаючись і сплачуючи податки на окупованій території.
Як на це дивиться право і практика
Для кримінальної відповідальності (зокрема за фінансування тероризму) ключове — реальна добровільність і умисел, а не абстрактна “можливість інакше вчинити”.
Суди зазвичай оцінюють:
• чи був реальний і безпечний спосіб виїхати (а не теоретичний);
• ризики: блокпости, фільтрації, загроза життю/свободі;
• наявність сім’ї, дітей, хворих родичів, майна;
• фінансову можливість виїзду;
• чи не було прямого або непрямого примусу (вимоги платити для виживання/роботи).
Висновок
👉 “Міг виїхати” ≠ “діяв добровільно”.
👉 Виїзд може розглядатися як альтернатива лише якщо він був реально доступним, безпечним і здійсненним без надмірних ризиків.
👉 У більшості типових ситуацій окупації суди визнають, що люди діяли в умовах вимушеності, а не з наміром підтримувати окупаційні структури.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18404
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2597 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:48
То все зрозуміло, але, наприклад, якщо мова про Крим, там зараз ніяких блокпостів і фільтрацій, їдь куди хочеш.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23195
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 2389 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:49
Гончаренко: на фронті 100 тис., а на папері мільйон!
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23195
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 2389 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:51
hxbbgaf написав:
То все зрозуміло, але, наприклад, якщо мова про Крим, там зараз ніяких блокпостів і фільтрацій, їдь куди хочеш.
Ти маєш переслати цим людям трохи грошей. Бо там ще згадується і «наявність фінансової можливості». Є трохи? Ну або прийняти на Трої у себе . Недовго, хоча б кілька місяців. Ти з мамою в одній кімнаті, а кримчанам іншу. Deal?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18404
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2597 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:55
Ти маєш переслати цим людям трохи грошей. Бо там ще згадується і «наявність фінансової можливості». Є трохи? Ну або прийняти на Трої у себе .
Ти трохи страннуватий? Є допомога ВПО і житло дають. І чим служити кацапу, є можливість поїхати навіть до Німеччини, їх там не тримають, у них кордони відкриті, і отримувати там 900 євро на місяць допомоги просто так за красиві очі чи некрасиві, плюс повна медична страховка, житло, право на роботу як для німця і т.д. І не дивлячись на все це, продовжувати сидіти в Криму, плескати пропаганді, платити гроші в бюджет агресора чи навіть служити йому, допомагати нас вбивати - то, я вважаю, вже повністю свідомий вибір.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23195
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 2389 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_K
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|