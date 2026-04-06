Напевно, того, кого схопили, відлупцювали і притягнули на ДВРЗ, поведуть у "люксоптику" вимірювати очний тиск?
А все попереднє життя їх здоровʼя їх самих не цікавило? Теж прописали самі собі психотропи і ходили посміхались? Ще раз кажу, що біохімічний аналіз крові, що вимірювання тиску очей не є чимось вау глибоким дослідженням. Це база будь якої нормальної людини. Я б відніс до відносно глибокого дослідження - УЗД внутрішніх органів, або ВЕМ . Але його не роблять ніяким військовим крім льотного складу . Тобто твоє оце «прискіпливий огляд» це дічь тобою видумана. По факту служать в армії звичайні хворі люди. І служили завжди. В армії біохімію до речі не роблять нікому, крім пілотів. І очний тиск не міряють нікому . Хоча біохімія це база, яку кожен повинен робити хоча б раз в рік. Сам собі, за власні гроші. Всього 1.5 тис грн в Діла. Ти скільки на самопрописані табли витрачаєш?
Так взяли у військовий навчальний заклад, без перевірки
Ні, в 16 всіх перевіряли. Але ж зараз наймолодшому пенсу за вислугою років (а не інвалідність) 48 років . Тобто 30 років вони накоплювали болячки без по суті перевірок. Точно вони по замовчуванню «здорові і перевірені»? Ні. Вони середньостатистичні, як і всі інші 50-річні люди.
Але ж вони були військовими і мали проходити огляд раз на рік, які 16 років? І я вкладав табличку з тими відставниками, там навіть є декілька тисяч таких, що молодше 45, наймолодшому за вислугою зараз 43, а не 48. А таких, яким від 45 до 50, там взагалі майже 50 тис. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... e_vignette Як хворі, то нехай йдуть у ТЦК і проходять ВЛК, чим вони хворіші за обмежено придатних, яким, дійсно, більшості це було написано ще у 16 років і безстроково, а потім теж, напевно, здоровішими не стали, ще й оглядів багато років не проходили..
Але ж вони були військовими і мали проходити огляд
Мали. А по факту лише на папері. Записи в мед книжку і все. Я тобі це сказав вже раз 5. Спитай у тих хто служив, а не хто тебе лошить і розводить «на полці в потягу».
І я вкладав табличку з тими відставниками, там навіть є декілька тисяч таких, що молодше 45, наймолодшому за вислугою зараз 43, а не 48.
Тобі досі не дійшло , що з 24.02.22 не звільняють «за вислугою»? Нема такої підстави вже 4+ років. Оті «кілька тисяч» за останні 4 роки - це звільнення з інших причин. І по цим самим причинам вони не можуть бути мобілізовані. Ще раз, гіпотетичні рекрути починаються на сьогодні з 48. І найбільше їх, десь половина , станом на сьогодні в групі 55-60.
hxbbgaf написав:Це бла-бла. Все одно ж проходили. І як на папері, то хіба що за хабарі.
Ти дебіл?? Я 5 раз розповів: «скарги є?» «Нема» «Наступний. Книжку тобі винесуть».
Я апріорі маю тобі вірити. Навіть в воєнкоматі до війни були нормальні огляди, навіть до 24-го року, потім почалось свавілля імені Сирського. Я на початку 2000-х проходив огляд цілий день, потім ще 2 тижні на стаціонарі обстеження.