Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 12:22

hxbbgaf


абсолютну більшість з того мільйона офіцерів не мобілізують


З 15 мільйонів абирвалгів теж «абсолютну більшість не мобілізують».


Як це рівні,


Отак
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 21:42

Hotab , я довольно давно на форуме и стараюсь читать по-максимуму, но я пока что ни разу не видел твою историю(возможно пропустил) - почему именно ты не воюешь?
А то, что ты явно не на фронте - очевидно из твоих постов.
Если ты воевал с 02/2022 и далее, получил ранение и по этой причине списан, то респект и уважуха. А если ты просто на пенсии по возрасту 45 лет(судя по постам, тебе более 45 лет) и загоняешь всех, кто не имел к военному делу никакого отношения и за счет них ты жил все годы до 45 лет - то это высшая степень скотства.
Все профессиональные военные должны служить даже не до 45, не до 60 лет, а до смерти(!!!) в условиях войны.
Востаннє редагувалось Damien в П'ят 01 тра, 2026 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Damien
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 22:07

Damien


А если ты просто на пенсии по возрасту 45 лет


Нема такої підстави для звільнення під час війни.

Все профессиональные военные


Це хто?
Які критерії?
Я знаю що таке професіонал своєї справи, якою займається. Це про рівень знань, вмінь, навичок . А що таке професійний «воєнний», « професійний вчитель», « професійний торгаш базару », «професійний бібліотекар» - не знаю.
Розкажи мені що це таке?


должны служить даже не до 60 лет, а до смерти(!!!) в условиях войны.


А ти до коли повинен служити?
Чи ти «професійний цивільний» і це константа ? 😅

загоняешь всех,


Кого «Всєх»?
Тебе кудись заганяв?


кто не имел к военному делу никакого отношения


Всі ми народились такими. Справа наживна.
І у тебе вийде за потреби.
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 23:07

Hotab , судя по ответу, ты ухилянт даже не в квадрате, а в кубе.
В 2022 -2026 не воевал, просто военный "пенсионер" по возрасту.
Возраст 48 лет военный пенсионер - воевать не нужно, 48 лет тракторист - паковать в бусик и воевать нужно. Так?
Крайне рекомендую тебе в таком случае спрятаться до конца войны и не пиз...ть.
Damien
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 23:19

Damien


Hotab , судя по ответу,


Це по якому отвєту? Я тобі ще не відповідав,
Я тобі поставив прості уточнюючі питання, на які ти не здатний відповісти.


В 2022 -2026 не воевал


Парі на 2 тис дол , арбітр вибраний тобою модератор. Я надаю пруфи - ти платиш.


Крайне рекомендую тебе в таком случае спрятаться до конца войны и не пиз...ть.


Крайнє рекомендую тобі сходити на*уй :lol:


Возраст 48 лет военный пенсионер - воевать не нужно


Нема такого ні з законодавстві , ні в реальності, ти брешеш.
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 23:30

Hotab , я тебе с самого начала сказал - дай пруфы, что ты воевал 2022-2026, ранен, поэтому сейчас списан и не воюешь и тебе респект и уважуха. Но ты начинаешь гнать пургу.
Честно, за последний год я устал читать твои допысы другим про "иди воевать". При том, что пилот, на обучение которого Украина потратила миллионы- почему-то не воюет
Damien
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 23:32

Damien


я тебе с самого начала сказал - дай пруфы


А за щоку тобі не дать?
Хто ти такий щоб перед тобою хтось тут виправдовувався?
Ти сам скільки захищав, щоб ставити іншим ці питання?


устал читать твои допысы другим про "иди воевать".


Можеш поставити в ЧС і не читати.
Ці «дописи» на свою адресу отримують лише ті , хто як ти сам ніхто і ніде, а питає «а ти чому нє..».
Поки ти не ставив мені такі питання, і тебе ніхто нікуди не заганяв.
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 23:44

Hotab , я не захищав. Потому, что не получал бабло с молодости и до пенсии как военный(в отличие от тебя), меня не обучали бесплатно как пилота. Это твоя задача защищать, потому что тебе много лет за это платило государство - чтоб в случае беды ты стал на защиту.
Ты думаешь, что, когда ты перешел на на українську, тебя освободили от этого? Ты ж херсонец(или как там правильно для жителей Херсона), для тебя родной язык другой.
Ты - лицемер
Damien
