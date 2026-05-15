#<1 ... 139140141142> Додано: Пон 11 тра, 2026 15:13 Hotab написав: hxbbgaf

У тебе воює всього 200 тисяч ти казав? Це з 10 чи 15 млн?

У тебе воює всього 200 тисяч ти казав? Це з 10 чи 15 млн?

Молодих відставників? Не так і мало, зараз всього на фронті 200 тис. содатів воюють!

Тим більше. що тут стопудово як в анекдоті про пожежника. Хворі мають захищати тих, що 25 років вчились воювати. Це вже за межею. Додано: Пон 11 тра, 2026 15:14 Ветеран УБД влаштував погром у Хмельницькому ТЦК за побиття сина з інвалідністю...

Додано: Пон 11 тра, 2026 15:38 hxbbgaf



Не так і мало, зараз всього на фронті 200 тис. содатів воюють!



Солдатів і офіцерів.

Це який відсоток від наявного чоловічого ресурсу в державі? Додано: Чет 14 тра, 2026 10:12 Hotab написав: hxbbgaf



Не так і мало, зараз всього на фронті 200 тис. содатів воюють!



Солдатів і офіцерів.

Це який відсоток від наявного чоловічого ресурсу в державі?



Саме на фронті? Це дуже малий відсоток, може, тис. 20 з з цих 200 офіцери. Вони переважно в тилу сидять, блатні, позабивали місця, де мають бути придатні для тилу (а абсолютна більшість просто живе своє найкраще життя в тилу і каже, що може тільки командувати і не та вос, чи втекли закордон). А придатних для тилу - на фронт.

Ситуація, за словами військових, стала майже звичною: з десяти осіб, яких направляють до підрозділу, приблизно троє мають обмеження щодо здоров'я, двоє страждають на наркотичну залежність, ще двоє самовільно залишають частину, пише Hromadske .

А обмежено придатних зараз немає, є придатні до тилу. То їм відправляють придатних для тилу у бойову частину, і вони ще й роблять цих людей винними, що вони зненацька не можуть стати рембо! Додано: Чет 14 тра, 2026 10:16

Як мені стало відомо, 1 травня в Умані поховали військовослужбовця Дмитра Мартиненка 1988 року народження☝️

💬30 квітня 2026 на сторінках Уманської міської ради та мера Умані Ірини Плетньової були розміщені начебто жалісливі публікації про дату прощання з Героєм🗓

📛Але цьому передувала така історія👇

ℹ️За інформацією, поданою у відео PanBohdan на каналі YouTube 2 квітня 2026 року близько 10:00 Дмитра Мартиненка викрали працівники ТЦК біля під'їзду будинку, у якому мешкав чоловік📛

🚙Потім привезли його в Уманський РТЦК та СП для проходження ВЛК.

☝️Цей чоловік не мав усіх пальців на руках. У нього був цироз печінки, варикоз. Він ледве ходив. 📢«ТЦКашників-людоловів» не зупинило те, що людина хворіла. Вони просто «загребли» його📣

🔊Незважаючи на захворювання Дмитра Мартиненка, Уманська ВЛК незаконно визнала його придатним до військової служби.

☝️Після викрадення з Дмитром Мартиненком не було жодного зв’язку протягом 7 днів.

🔊Через 7 днів з’ясувалось, що він перебуває у військовій частині в Чернігівській області. Тут над ним знущалися, навіть забрали телефон.

📛Після цього чоловік намагався покінчити життя самогубством, перерізавши собі горло.

Далі Дмитра Мартиненка забрали на лікування у медзаклад військової частини. Потім його насильно утримували у психіатричній лікарні.

Він намагався втекти, але його знову відловлювали та повертали до психіатричної лікарні.

📢Фактично злочинні дії працівників Уманського РТЦК та СП, Уманської ВЛК призвели до загибелі Дмитра Мартиненка.

🎙Сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради України я порушив цю проблему та звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Враховуючи те, що такі ганебні випадки за участю працівників ТЦК, ВЛК, які призводять до загибелі людей, є непоодинокими, я запропонував утворити анонімну лінію щодо скарг на дії працівників ТЦК, яких називають «людоловами», щоб оперативно притягувати їх до кримінальної відповідальності за скоєні злочини.

🔊Окрім того порушив питання відставки командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Миколайовича Шаповалова, який відповідальний за роботу ТЦК та СП в Україні, адже, як кажуть у народі, "риба гниє з голови"



https://www.instagram.com/reel/DYSbWm_gHGG/ Як закатували чергову хвору людину. Додано: Чет 14 тра, 2026 10:54 Додано: Чет 14 тра, 2026 13:58 hxbbgaf



Саме на фронті?





Ще раз. Всього на фронті 200 к

Який це відсоток до наявного чоловічого ресурсу? Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:42 Hotab написав: hxbbgaf



Саме на фронті?





Ще раз. Всього на фронті 200 к

Який це відсоток до наявного чоловічого ресурсу?

Ну сенс казати про непридатних з дитинства, можна казати про тих, що виїхали закордон, півтора мільйони військовозобов'язаних отримують соціалку тільки в Європі, і т.д. Сенс говорити, в першу чергу, про тих. хто проходив успішно перевірку здоров'я і підготовку, тренування, отримував купу звань, дійшов аж до офіцерських. Ти їх хочеш прирівняти до непридатних? Чи непридатні мають замість них воювати? Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:46 hxbbgaf



хто проходив успішно перевірку здоров'я і підготовку, тренування, отримував купу звань, дійшов аж до офіцерських





Вони не стали непридатними за десятки років і не поїхали нікуди?



Вони не стали непридатними за десятки років і не поїхали нікуди? Так а який відсоток воює з наявного чоловічого ресурсу?? ? 200к з ..??? Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:55 Ліквідували стрільця, що вбив поліціянта.

Ну, менти байкарі ще ті, тому без відео конкретно з цими подіями, звісно, не повірю жодному слову. Дискредитували все що можна дискредитувати. Що видно з того відео? Нічого, рука з пістолетом і все, а з чого все почалося, стерли? Чого причепились до людини? Він скоїв якийсь злочин? Чи діда 61-річного хотіли на смерть відправити замість себе?

Так під час перевірки документів, чи після погоні?

Автомат він вихопив у поліції, чим мав свій? І звідки він у нього разом з гранатами.

