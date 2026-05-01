У Вінницькому ТЦК спростували інформацію про порушення умов утримання військовозобов’язаних
І в чому суть спростування? Всі бачили фото.. І законодавства, яке дозволяє таке робити, немає.. Тому в Івано-Франківську вже вирішили, що краще промовчати..
Так ще й скеля спростовує, що вона м'ясний полк. Якийсь офіцер невдало строїть дурника - так, наркоманів повний полк і хворих, чогось купа придатних для тилу в бойовому підрозділі, але то не вони винні, а ВЛК, а вони, виявляється, допомагають наркоманам позбутися залежності (коли забирають їх з офіційної ЗПТ), правда, ломка в них і не всі переживають те "лікування", і купа свідчень, що катують, навіть у цензурованому відліку показували, прив'язують людей до дерев і лупцюють шлангами і відправляють на смерть нездатних воювати..
Родичі загиблих заявляють про побиття, приховування інформації та відсутність зв’язку з військовими.
Серед них — Василь Цюрко, який помер через дев’ять днів після мобілізації. Судмедексперти зафіксували у нього переломи ребер, синці та забійні рани. Сестра військового каже: тіло було «закатоване».
Ярослав Мокрій помер менш ніж за два тижні служби. Родичі розповідають, що чоловік мав тяжкі хвороби легень, але його все одно мобілізували. Віталій Карат перед смертю в лікарні встиг повідомити сестрі, що його «били постійно».
У полку «Скеля» підтвердили, що всі п’ятеро проходили службу у частині, однак коментувати обставини смертей відмовилися, пославшись на лікарську таємницю.
Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що через численні звернення щодо «Скелі» вже проводять окрему перевірку та закриті наради з керівництвом полку і Генштабом.
