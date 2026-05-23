hxbbgaf я не знаю про що ти.
Я не читаю твої «новини».
Додано: П'ят 22 тра, 2026 21:50
Ти не північнокореєць? Ті теж нічого не чують, окрім пропаганди.
Ось ТЦКшники в Києві знов відлупцювали ветерана. На 2 протезах!
Це вже переходить всі межі! Вони диверсанти!
Додано: Суб 23 тра, 2026 14:09
"Ми працюємо з Міністерством оборони для того, щоб цей ресурс залучити в економіку і на потреби сил оборони"
Кажуть про примусову працю і віддачу грошей нібито на військо, а куди підуть ті кошти, коли військовим зарплатню не підвищують 3 роки, тільки ментам, прокурорам і чинушам і сину веніславського, який нікому нічого не винен, на новий гелінтваген для папаші, і отаким прокурорам на гігантські спецпенсії:
Чергова молода здорова тварина отримує гігантську пенсію.
Міністр економіки та сільського господарства хоче змусити силою людей працювати на своїх плантаціях та володіннях інших олігархів? Рабовласницький устрій?
Додано: Суб 23 тра, 2026 16:43
Побиття військовими ТЦК ветерана Мороза у Києві: винних переведуть до бойових підрозділів, - Сухопутні війська
Зам'яли! Це замість тюрми? За те, що лупцювали інваліда без двох ніг. Опинитись в бойовому підрозділі - це тепер покарання? Якщо навіть повірити, що так і буде, який це несе наратив тим, хто одразу опинився в бойовому підрозділі?
Переведуть на посади командирів чи тільки на папері, чи взагалі, забудуть, як блатні і вчасно заносять, як переведуть, тим солдатам не позаздриш, які опиняться їхніми рабами. Відправлять за штрафбатниками стояти позаду?
Такі обіцянки значать свавілля і беззаконня!
Додано: Суб 23 тра, 2026 17:39
Отак би стрілка затримували чи міндича і крупу саджали, як на людей кидаються, які якщо й скоїли, то тільки адміністративне правопорушення.
Додано: Суб 23 тра, 2026 17:41
Ти б підлікувалося трохи, бо вже починаєш пропагувати злочини і правопорушення, і критикувати за їх виявлення. Розлади прогресують.
Дякуй модераторів, я б дебілів з довідками банив навічно, не просто чистив пости
А їх за це розстріляли. Так?
Додано: Суб 23 тра, 2026 17:51
Ну, ввезти собі молока - це правопорушення? Може, сир хотіли зробити. Як ціни в нас вище через корупцію і ще й суцільний фальсифікат. Я про те, що, якщо й так, то загалом ця ситуація не ОК.
Не розстріляли, але отак кидатись на авто, а потім душити чувака - це явно неадекватно, це не я говорю, це Гнап. А бувало, що і вбивали, що не було? Он Сахарук, Сопін, Танчик, Кашелюк... Скільки епілептиків різко вмирали в ТЦК. Самі бились головою об дерево, падали з висоти власного зросту, намагались вибратись на штанах з 5 поверху через зачинене вікно, опинялись в комі через розбиті вщент голови, купу синців і поламані ребра... Хто за це відповів? Це теж ОК? А те, що ветерана без двох ніг били восьмеро биків, це тож ОК?
Додано: Суб 23 тра, 2026 17:59
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Щоб вкотре не городили туфту, бо схоже, що після букваря максимум читаєте це ваш фуп
Я б сказав де у вас фальсифікат
Додано: Суб 23 тра, 2026 18:07
В ютубі купа відео, там якийсь чувак все перевіряв, всі молочні продукти, згущенку, навіть хліб. Повсюди купа фальсифікату.
