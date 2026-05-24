Ти погано читаєш? Я ж написав «бо довідка дурачка (непридатний до служби по психіатрії) є». З такою довідкою є виїзд. Ти досі не знаєш свої права? Барабашов по такій довідці в Туреччину без проблем їздить. А не тому що він офіцер.
Faceless написав:Можна нерабами влаштуватися в підприємство ВПК. Ви вже вкотре піднімаєте цей кейс просто корупційного оформлення броні. То якщо вона корупційна, чого ви дивуєтеся, що вони платять гроші? Охоронці ніхєра не заброньовані. Один такий знайомий вже давно мобілізований. І силовики заброньовані лише частково. Муніципальна охорона якось намутила бронювання, так там є вакансії, вперед за 25 тис грн Далі взагалі пустопорожнє блаблабла Про Луганську ОДА взагалі тупа брехня. Весь штат брутто (зайняті посади, від керівництва до всіх підрозділів) 341 людина, і з тих далеко не всі чоловіки. І їх скорочують постійно.
Будь-кого візьмуть на таке підприємство? Там потрібні мільйони людей? Де вони, взагалі, ті підприємства, якщо вони з'являються, їх бомблять, бо кучма поздавало зброю і його ніхто не судить. Майже всі боєприпаси йдуть з-за кордону. Це в вас постопорожнє бла-бла-бла. Я не дивуюсь, але, по-вашому, виходить, що корупція це ОК і тут нічим обурюватись? До того ж, риба гниє з голови, закордоном наші люди чомусь нікому не дають ніяких хабарів, може, тому що не беруть? Тому що влада з цим бореться, а не кришує. Заброньовані охоронці, інакше їх би давно похапали. Охоронними конторами володіють блатні чи заносять куди треба, тому їм роблять бронь. І стає їх все більше, стоять під кожним деревом. Треновані і зі зброєю. Менти заброньовані на 90%, це офіційна інформація.
Ухвалено рішення про бронювання 90% особового складу Нацполіції та ДСНС, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко
Згідно з чинними правилами мобілізації, 90% особового складу Національної поліції заброньовано. Вони не підлягають призову на військову службу під час воєнного стану
А в містах це всі 100, бо ці 10% гребуть з сіл, там позабирали дільничних, і хто не догодив керівництву, а в містах все чорне від ментів. Навіщо нести маячню, якби вони не були заброньовані, їх би забрали на фронт і вже була б кава в Ялті. Я думаю, якби той депутат брехав про Луганську ОДА, всі боти і весь марафон вже спростовував би це цілими днями! Значить, на папері числяться, щоб люди не знали. Чи може, це всі такі адміністрації з окупованої Луганщини в сумі. В будь-якому випадку, ніяких справ вони там не роблять, бо область окупована.
Блаблабла. Ви пробували? Ви хоч цікавились? Їх десятки, і займаються дуууже багато чим. Я особисто знаю тих, хто відкривав такі виробництва і працює. Саме балабольство.
hxbbgaf написав:Я не дивуюсь, але, по-вашому, виходить, що корупція це ОК і тут нічим обурюватись? .
Капець. Це ви навели приклад корупції, що люди платять хабарі, самі нікуди про то не повідомили, щоб припинити злочин. То виходить ви покриваєте корупцію.
hxbbgaf написав:Заброньовані охоронці, інакше їх би давно похапали. Охоронними конторами володіють блатні чи заносять куди треба, тому їм роблять бронь. І стає їх все більше, стоять під кожним деревом. Треновані і зі зброєю.
ЧЕРГОВА ТУПА БРЕХНЯ зброю взагалі мають право носити тільки ДСО. Нема у охоронців ніякої зброї, максимум дубинки. І нема там в більшості випадків ніякої броні, окрім того ж ДСО чи комунальних підприємств типу муніципальної варти (ті дійсно хз як її вибили). Якщо в штаті супермаркетів то теж може бути броня, бо супермаркети типу критина інфраструктура, але часто охоронці не в штаті самого супермаркету.
99% рядових охоронців в супермаркетах, торгових і бізнес центрах - це звичайнісінькі дядьки, зі своїми хворобами, і як правило не мають ніяких особливих навичок. Знайомий охоронець, якого мобілізували, сам був з купою хронічних хвороб, просто як міг працював. Тому ви просто вигадуєте і брешете.
hxbbgaf написав:Я думаю, якби той депутат брехав про Луганську ОДА, всі боти і весь марафон вже спростовував би це цілими днями! Значить, на папері числяться, щоб люди не знали. Чи може, це всі такі адміністрації з окупованої Луганщини в сумі. В будь-якому випадку, ніяких справ вони там не роблять, бо область окупована.
Та б*** нагугліть офіційні документи, вони відкриті, є штатний розклад, там всього 700 по розкладу, а зайнята тільки половина. Депутати (і то якщо то був депутат а не черговий балабол яких ви слухаєте) не несуть ніякої відповідальності за свої слова і брешуть як дишать. А ви якби не пропагандували освітній нігілізм і хоч спробували мислити критично, могли б хоч іноді перевіряти по першоджерелах, а не вірити дегенеративним відрсікам які зняли дегенерати щоб набрати перегляди інших дегенератів
Може, мова йшла про всі адміністрації Луганської області, не знаю Хай навіть 700 з чимось числяться, навіть якщо вірити цим чинушам
Наразі штат Луганської ОВА складає 743 од., з них фактично зайнята 341 шт. од.
При тому, що вони самі зізнаються, що більшість "працівників" лише на папері! А решта теж незрозуміло чим займаються, якщо не мають ніякого впливу на ті окуповані території! Таким же чином вони можуть і втихаря набрати ще декілька тисяч блатних, ніякої гарантії, що це правда, а депутат бреше. Та заставлений весь КиЇв тими джипами з охоронцями, усілякі венбести, сіріуси, десятки таких фірм, до чого тут супермаркети (хоча і там охоронців стало більше, в Еко по 2-3 вже стоять), треновані спортивні і зі зброєю і мають на неї ті всі венбести право, гугли. Навіщо писати маячню. Яке повідомлення я маю робити. як я хабарів не даю і мені не пропонують, он вже було журналістське розслідування: https://nenka.info/zhurnalisty-vykryly- ... i-v-kyyevi І що? А податки наші он куди йдуть: Чергова молода здорова тварина отримує гігантську пенсію. https://krapka.media/2026/04/24/prokuro ... t=12116255 Отаке "бла-бла-бла"
При тому, що вони самі зізнаються, що більшість "працівників" лише на папері! А решта теж незрозуміло чим займаються, якщо не мають ніякого впливу на ті окуповані території! Таким же чином вони можуть і втихаря набрати ще декілька тисяч блатних
Не можуть, б***, це державна установа, є штатний розклад. Впливу на території не мають, але формально ці території є, є документообіг, є люди, зо там зареєстровані, є купа бюрократичної роботи. Звісно роботи замало навіть для такої кількості працівників, так тому їх і скорочують постійно.
hxbbgaf написав:Та заставлений весь КиЇв тими джипами з охоронцями, усілякі венбести, сіріуси, десятки таких фірм, до чого тут супермаркети (хоча і там охоронців стало більше, в Еко по 2-3 вже стоять), треновані спортивні і зі зброєю і мають на неї ті всі венбести право, гугли. Навіщо писати маячню.
Дійсно, чого ви пишете маячню. Всі ці охоронні служби не мають ніяких повноважень, це просто "силова підтримка". І не мають і не можуть мати вогнепальної зброї. Все інше ваші зворі вигадки під самопрописаними психотропними препаратами.