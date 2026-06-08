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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 148149150151
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 08:07

  Кочевник написав:Hotab, шо ухилянт, пічот? Не можеш відмазку вигадати, чому ти ухилянт?

Допоможи вигадати, чепухан
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 08:14

  Hotab написав:
  Кочевник написав:Hotab, шо ухилянт, пічот? Не можеш відмазку вигадати, чому ти ухилянт?

Допоможи вигадати, чепухан

Свої ухилянтські комплекси долай сам. Нема чого на інших їх скидувати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 08:16

Кочевник то чому прибіг питати? Думав допомогти хочеш.
ПНХ чепухан :lol:
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19297
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
  #<1 ... 148149150151
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