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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: Вів 09 чер, 2026 08:07
Кочевник написав:Hotab
, шо ухилянт, пічот? Не можеш відмазку вигадати, чому ти ухилянт?
Допоможи вигадати, чепухан
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Hotab
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Додано: Вів 09 чер, 2026 08:14
Hotab написав: Кочевник написав:Hotab
, шо ухилянт, пічот? Не можеш відмазку вигадати, чому ти ухилянт?
Допоможи вигадати, чепухан
Свої ухилянтські комплекси долай сам. Нема чого на інших їх скидувати.
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Кочевник
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Додано: Вів 09 чер, 2026 08:16
Кочевник
то чому прибіг питати? Думав допомогти хочеш.
ПНХ чепухан
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Hotab
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- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2622 раз.
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7
8
6
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