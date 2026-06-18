RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 152153154155>
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 15:22

  hxbbgaf написав:Сам вигадав сам робить висновки.

Неси скрін резерва.
І ОК-7 у тебе борг
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19356
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2630 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 15:23

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Сам вигадав сам робить висновки.

Неси скрін резерва.

hxbbgaf написав:Он, хочуть обмежувати в правах, в кого не стоїть резерв + на телефоні, Івченко каже. І мовчок, що для того треба мати крутий смартфон.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37851
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1510 раз.
Подякували: 8332 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 10:57

Як поранений воїн стікав кровʼю у столичній лікарні, поки лікарська мафія думала лише про власні кишені.
https://www.youtube.com/shorts/3lwQOOUMFpw
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23465
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1687 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 19:06

Ветеран російсько-української війни Олег Сєнчєнков із Кривого Рогу стверджує, що його побили співробітники терцентру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП). За словами чоловіка, його доправили до районного ТЦК правоохоронці. За відмову віддати мобільний телефон двоє військовослужбовців застосували до Олега силу. Ветеран розповів: коли опритомнів, його тримали у підвалі, дзвонити не давали. Дружина Олега Яна Дружина домагається розслідування інциденту.

https://suspilne.media/dnipro/1333810-b ... nikiv-tck/
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23465
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1687 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 19:09

Система вуличного терору:
https://censor.net/ua/blogs/4008983/pro ... annya-ttsk
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23465
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1687 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 19:15

  hxbbgaf написав:Система вуличного терору:
https://censor.net/ua/blogs/4008983/pro ... annya-ttsk

Ходи на фронт тут вуличного терору нема, будеш боротись за цінності майдану :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5541
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 19:25

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Система вуличного терору:
https://censor.net/ua/blogs/4008983/pro ... annya-ttsk

Ходи на фронт тут вуличного терору нема, будеш боротись за цінності майдану :lol:

А ти за януковича борешся чи що, що виправдовуєш його? Він же там вже напряму закликав ввести війська і вбивати нас. Майдан стояв за європейські цінності, за свободи, права, проти корупції, кумівства, узурпації влади, проти лупцювання і викрадення людей, які коїла і та влада.
От зараз як побачиш хапання, лупцювання людей, побиття машин і т.д., тітушок, то одразу згадуються ті часи.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23465
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1687 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 22:30

  hxbbgaf написав:
  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Система вуличного терору:
https://censor.net/ua/blogs/4008983/pro ... annya-ttsk

Ходи на фронт тут вуличного терору нема, будеш боротись за цінності майдану :lol:

А ти за януковича борешся чи що, що виправдовуєш його? Він же там вже напряму закликав ввести війська і вбивати нас. Майдан стояв за європейські цінності, за свободи, права, проти корупції, кумівства, узурпації влади, проти лупцювання і викрадення людей, які коїла і та влада.
От зараз як побачиш хапання, лупцювання людей, побиття машин і т.д., тітушок, то одразу згадуються ті часи.
так приятелю мій, я проти того шо тм 5азиваєш європейськими цінностями, окрім того лєзбіянів повно і в москві. То якого чуда тут я з вуйками з галичини і пацанами з хтз а ти досі кіна граєш?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5541
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 22:48

hxbbgaf
 
Повідомлень: 23465
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1687 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 22:51

  Banderlog написав: так приятелю мій, я проти того шо тм 5азиваєш європейськими цінностями

А я за, я не хочу бути дикуном!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23465
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1687 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 152153154155>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (16036)
18.06.2026 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.