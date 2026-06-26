Hotab написав:
стосується це всіх без винятку,
І тебе? 😅
Чи «ето другоє»? 😅
то чого ти не на фронті,
А ти? 😅
а така підозра, що вже, взагалі, втік закордон
Давай розвіємо підозру, я підʼїду на Трою завтра, втрачу годину свого
дорогоцінного часу, і все поясню. Я ж так швидко не доїду з-за кордону??
що кордони мають боронити правоохоронці і кадрові військові.
Наведи пряму цитату з Конституції чи законів України твоїх слів. І хто такі «кадрові
військові» я досі не знаю. Їх не існує.
військові не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.
1. Що забороняє Конституція
Забороняється використовувати армію як інструмент придушення громадян,
політичної боротьби, розгону мирних зібрань тощо.
Тобто ЗСУ не можуть виконувати функції поліції або карального органу щодо
населення.
2. Чи означає це, що військові взагалі не можуть обмежувати права громадян?
Ні.
Сама Конституція допускає обмеження окремих прав законом, особливо під час
воєнного стану.
Наприклад, мобілізація, військовий обов’язок, перевірка військово-облікових
документів — це обмеження певних прав, але вони встановлені законами та
Конституцією.