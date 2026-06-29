Закордоном, напевно, більшість. Хтось вже і на тому світі.
Але з висмоктаним з пальця «1 мільйон офіцерів» це раптом дало збій? От якраз «офіцери» всі залишались в країні і не ходили на той світ?
Вони ж «дуже підготовлені» після в.кафедри 30 років назад , все сидять в Україні і чекають війни, бо їх абирвалг включив в «гарячий мільйон» 😅😅 Себе він включив в «кволі, не можу навіть дрони збирати», а от 118-кг Барабашова з кафедрою 30 років тому, його включив в «готові в атаку хоч завтра»
Ні, ну закордон мали б виїжджади жінки. діти, старі, а ти вже виправдовуєш офіцерів, що насовали хабарів чи через кумів повиїжджали. То ти за те, щоб всіх випустити, хто хоче, чи тільки офіцерів?
Так а оті твої « в Україні всього залишились мільйонів 25», так то ж концентрат призовних чоловіків, бо «виїхати мали жінки, діти , старі», так? Ну тобто у нас 25 мільйонів неофіцерів ходить по Україні? Все вірно? Давай вже визначимось з тим, чому у нас неофіцери мільйонами виїхали, призивати нема кого, а офіцери всі «мільйон» залишились.
Таки хочеш сказати, що більшість офіцерів наплювали на присягу і повтікали? І порівнюєш їх з жінками та дітьми?
До речі, он людина на цензорі пише, що наробили в армії отакі офіцери як ти.
З моїм сином було ідентичне воював з 2022 року поза 700 днів відбуто безпосередньо на нулі, 5 контузій 2 поранення в березні 2024 року операція в Оржицькій лікарні (вкручені шурупи для зєднання костів ноги,там лежав з побратимом з Андрієм Васьківим(https://zn.ua/ukr/war/ja-tsi-nahorodi-n ... ndiri.html)опісля цього камандир А 4017 А.Крикунов коли вже син перебував на реабілітації вікрито по телефону в нашій присутності погрожував вбивством моєму синові при поверненні,однак.це ще не все коли син повернувся в розташування А 4017 при приписі що він не придатний до військової служби,спершу по вказівці "камандира"повезли в Словянськ де у 2 лікарнях відмовилися написати заключення щодо стану сп"яніння так як він був тверезий, а наступного дня з сином пропав звязок.Нехочу більше оповідати наше горе.однак під нашим натиском ця військова банда інакше не назву викинула напіврозкладене тіло сина навпроти магагазину тим паче що магазин працює цілодобово,це просто зе гниди в заключеннях СМЕ сину вибили перед смертю зуби ,били до скінчення і сховали тіло,коли нам позвонили де тіло сина(добрі люди) вони тіло перевезли до магазину.Син знаючи юриспруденцію допомагав писати рапорта та інше побратимам .чому і командування вч А 4017 ,54 кацапської бригади постійно йому погрожувало, до його вбивства також причетний комадир роти Артур Салата він як і Крикунов з м.Києва убивали його,оця тема також проходить разом з усіма вбитими героями оцими зе сраними камандірами-маю прпаво так казати бо чув особисто в телефоні коли позвонив син виходячи пораненим з побратимом з 0 ,без боєприпасів,в одній термобілизні на 18 морозу .а в рацію я чув як Крикунов кричав стоять насмерть ато растреляю С...,отака б*** "весела історія в державі Україна,яку створило зе чмо.
Таки хочеш сказати, що більшість офіцерів наплювали на присягу і повтікали? І порівнюєш їх з жінками та дітьми?
Я написав те що написав, а не ті голоси що ти чуєш. Питаю ще раз, якщо було 50 мільйонів, а зараз 25, то хто де дівся? Виїхали жінки діти, і старі, а залишились призовні чоловіки? То у нас валом призовників ? Вони ж не виїхали? Нема у нас проблеми з призовниками у військо?
Таки хочеш сказати, що більшість офіцерів наплювали на присягу і повтікали? І порівнюєш їх з жінками та дітьми?
Я написав те що написав, а не ті голоси що ти чуєш. Питаю ще раз, якщо було 50 мільйонів, а зараз 25, то хто де дівся? Виїхали жінки діти, і старі, а залишились призовні чоловіки? То у нас валом призовників ? Вони ж не виїхали? Нема у нас проблеми з призовниками у військо?
Не було 50 млн. Є декілька мільйонів тренованих і підготовлених, але тягнуть хворих.
Таки хочеш сказати, що більшість офіцерів наплювали на присягу і повтікали? І порівнюєш їх з жінками та дітьми?
Я написав те що написав, а не ті голоси що ти чуєш. Питаю ще раз, якщо було 50 мільйонів, а зараз 25, то хто де дівся? Виїхали жінки діти, і старі, а залишились призовні чоловіки? То у нас валом призовників ? Вони ж не виїхали? Нема у нас проблеми з призовниками у військо?
Вже по 10-му кругу це обговорюєте. Загалом із доступної інфи маємо таку ситуацію: Чоловіків 23-60 10 млн. З них - заброньовані 1,3 млн. - ухилянти 2 млн. - воюють на фронті 0,3 млн - в тилу військові: 1 млн. - всі інші: нетойвосні, догляд за кицею, зняті з обліку, офіцери, придатні: 5,4 млн.
Категорії останньої групи дуже важко порахувати окремо.