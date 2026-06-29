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силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

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#<1 ... 158159160161> Додано: Нед 28 чер, 2026 20:34 hxbbgaf написав: Hotab написав: hxbbgaf



Закордоном, напевно, більшість. Хтось вже і на тому світі.



Але з висмоктаним з пальця «1 мільйон офіцерів» це раптом дало збій? От якраз «офіцери» всі залишались в країні і не ходили на той світ?



Вони ж «дуже підготовлені» після в.кафедри 30 років назад , все сидять в Україні і чекають війни, бо їх абирвалг включив в «гарячий мільйон» 😅😅

Себе він включив в «кволі, не можу навіть дрони збирати», а от 118-кг Барабашова з кафедрою 30 років тому, його включив в «готові в атаку хоч завтра» Але з висмоктаним з пальця «1 мільйон офіцерів» це раптом дало збій? От якраз «офіцери» всі залишались в країні і не ходили на той світ?Вони ж «дуже підготовлені» після в.кафедри 30 років назад , все сидять в Україні і чекають війни, бо їх абирвалг включив в «гарячий мільйон» 😅😅Себе він включив в «кволі, не можу навіть дрони збирати», а от 118-кг Барабашова з кафедрою 30 років тому, його включив в «готові в атаку хоч завтра»

Ні, ну закордон мали б виїжджади жінки. діти, старі, а ти вже виправдовуєш офіцерів, що насовали хабарів чи через кумів повиїжджали. То ти за те, щоб всіх випустити, хто хоче, чи тільки офіцерів? Ні, ну закордон мали б виїжджади жінки. діти, старі, а ти вже виправдовуєш офіцерів, що насовали хабарів чи через кумів повиїжджали. То ти за те, щоб всіх випустити, хто хоче, чи тільки офіцерів?



Так а оті твої « в Україні всього залишились мільйонів 25», так то ж концентрат призовних чоловіків, бо «виїхати мали жінки, діти , старі», так? Ну тобто у нас 25 мільйонів неофіцерів ходить по Україні? Все вірно? Давай вже визначимось з тим, чому у нас неофіцери мільйонами виїхали, призивати нема кого, а офіцери всі «мільйон» залишились. Так а оті твої « в Україні всього залишились мільйонів 25», так то ж концентрат призовних чоловіків, бо «виїхати мали жінки, діти , старі», так? Ну тобто у нас 25 мільйонів неофіцерів ходить по Україні? Все вірно? Давай вже визначимось з тим, чому у нас неофіцери мільйонами виїхали, призивати нема кого, а офіцери всі «мільйон» залишились. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19482 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2634 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 11:12



До речі, он людина на цензорі пише, що наробили в армії отакі офіцери як ти.

https://zn.ua/ukr/war/ja-tsi-nahorodi-n ... ndiri.html )опісля цього камандир А 4017 А.Крикунов коли вже син перебував на реабілітації вікрито по телефону в нашій присутності погрожував вбивством моєму синові при поверненні,однак.це ще не все коли син повернувся в розташування А 4017 при приписі що він не придатний до військової служби,спершу по вказівці "камандира"повезли в Словянськ де у 2 лікарнях відмовилися написати заключення щодо стану сп"яніння так як він був тверезий, а наступного дня з сином пропав звязок.Нехочу більше оповідати наше горе.однак під нашим натиском ця військова банда інакше не назву викинула напіврозкладене тіло сина навпроти магагазину тим паче що магазин працює цілодобово,це просто зе гниди в заключеннях СМЕ сину вибили перед смертю зуби ,били до скінчення і сховали тіло,коли нам позвонили де тіло сина(добрі люди) вони тіло перевезли до магазину.Син знаючи юриспруденцію допомагав писати рапорта та інше побратимам .чому і командування вч А 4017 ,54 кацапської бригади постійно йому погрожувало, до його вбивства також причетний комадир роти Артур Салата він як і Крикунов з м.Києва убивали його,оця тема також проходить разом з усіма вбитими героями оцими зе сраними камандірами-маю прпаво так казати бо чув особисто в телефоні коли позвонив син виходячи пораненим з побратимом з 0 ,без боєприпасів,в одній термобілизні на 18 морозу .а в рацію я чув як Крикунов кричав стоять насмерть ато растреляю С...,отака б*** "весела історія в державі Україна,яку створило зе чмо. З моїм сином було ідентичне воював з 2022 року поза 700 днів відбуто безпосередньо на нулі, 5 контузій 2 поранення в березні 2024 року операція в Оржицькій лікарні (вкручені шурупи для зєднання костів ноги,там лежав з побратимом з Андрієм Васьківим()опісля цього камандир А 4017 А.Крикунов коли вже син перебував на реабілітації вікрито по телефону в нашій присутності погрожував вбивством моєму синові при поверненні,однак.це ще не все коли син повернувся в розташування А 4017 при приписі що він не придатний до військової служби,спершу по вказівці "камандира"повезли в Словянськ де у 2 лікарнях відмовилися написати заключення щодо стану сп"яніння так як він був тверезий, а наступного дня з сином пропав звязок.Нехочу більше оповідати наше горе.однак під нашим натиском ця військова банда інакше не назву викинула напіврозкладене тіло сина навпроти магагазину тим паче що магазин працює цілодобово,це просто зе гниди в заключеннях СМЕ сину вибили перед смертю зуби ,били до скінчення і сховали тіло,коли нам позвонили де тіло сина(добрі люди) вони тіло перевезли до магазину.Син знаючи юриспруденцію допомагав писати рапорта та інше побратимам .чому і командування вч А 4017 ,54 кацапської бригади постійно йому погрожувало, до його вбивства також причетний комадир роти Артур Салата він як і Крикунов з м.Києва убивали його,оця тема також проходить разом з усіма вбитими героями оцими зе сраними камандірами-маю прпаво так казати бо чув особисто в телефоні коли позвонив син виходячи пораненим з побратимом з 0 ,без боєприпасів,в одній термобілизні на 18 морозу .а в рацію я чув як Крикунов кричав стоять насмерть ато растреляю С...,отака б*** "весела історія в державі Україна,яку створило зе чмо. Таки хочеш сказати, що більшість офіцерів наплювали на присягу і повтікали? І порівнюєш їх з жінками та дітьми?До речі, он людина на цензорі пише, що наробили в армії отакі офіцери як ти. hxbbgaf Повідомлень: 23497 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 13:01 hxbbgaf



Таки хочеш сказати, що більшість офіцерів наплювали на присягу і повтікали? І порівнюєш їх з жінками та дітьми?





Я написав те що написав, а не ті голоси що ти чуєш.

Питаю ще раз, якщо було 50 мільйонів, а зараз 25, то хто де дівся? Виїхали жінки діти, і старі, а залишились призовні чоловіки? То у нас валом призовників ? Вони ж не виїхали? Нема у нас проблеми з призовниками у військо? Я написав те що написав, а не ті голоси що ти чуєш.Питаю ще раз, якщо було 50 мільйонів, а зараз 25, то хто де дівся? Виїхали жінки діти, і старі, а залишились призовні чоловіки? То у нас валом призовників ? Вони ж не виїхали? Нема у нас проблеми з призовниками у військо? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19482 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2634 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 13:58 Hotab написав: hxbbgaf



Таки хочеш сказати, що більшість офіцерів наплювали на присягу і повтікали? І порівнюєш їх з жінками та дітьми?





Я написав те що написав, а не ті голоси що ти чуєш.

Питаю ще раз, якщо було 50 мільйонів, а зараз 25, то хто де дівся? Виїхали жінки діти, і старі, а залишились призовні чоловіки? То у нас валом призовників ? Вони ж не виїхали? Нема у нас проблеми з призовниками у військо? Я написав те що написав, а не ті голоси що ти чуєш.Питаю ще раз, якщо було 50 мільйонів, а зараз 25, то хто де дівся? Виїхали жінки діти, і старі, а залишились призовні чоловіки? То у нас валом призовників ? Вони ж не виїхали? Нема у нас проблеми з призовниками у військо?

Не було 50 млн. Є декілька мільйонів тренованих і підготовлених, але тягнуть хворих. Не було 50 млн. Є декілька мільйонів тренованих і підготовлених, але тягнуть хворих. hxbbgaf Повідомлень: 23497 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 14:10 hxbbgaf Повідомлень: 23497 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 14:18 Hotab написав: hxbbgaf



Таки хочеш сказати, що більшість офіцерів наплювали на присягу і повтікали? І порівнюєш їх з жінками та дітьми?





Я написав те що написав, а не ті голоси що ти чуєш.

Питаю ще раз, якщо було 50 мільйонів, а зараз 25, то хто де дівся? Виїхали жінки діти, і старі, а залишились призовні чоловіки? То у нас валом призовників ? Вони ж не виїхали? Нема у нас проблеми з призовниками у військо? Я написав те що написав, а не ті голоси що ти чуєш.Питаю ще раз, якщо було 50 мільйонів, а зараз 25, то хто де дівся? Виїхали жінки діти, і старі, а залишились призовні чоловіки? То у нас валом призовників ? Вони ж не виїхали? Нема у нас проблеми з призовниками у військо?

Вже по 10-му кругу це обговорюєте. Загалом із доступної інфи маємо таку ситуацію:

Чоловіків 23-60 10 млн.

З них

- заброньовані 1,3 млн.

- ухилянти 2 млн.

- воюють на фронті 0,3 млн

- в тилу військові: 1 млн.

- всі інші: нетойвосні, догляд за кицею, зняті з обліку, офіцери, придатні: 5,4 млн.



Категорії останньої групи дуже важко порахувати окремо. Вже по 10-му кругу це обговорюєте. Загалом із доступної інфи маємо таку ситуацію:Чоловіків 23-60 10 млн.З них- заброньовані 1,3 млн.- ухилянти 2 млн.- воюють на фронті 0,3 млн- в тилу військові: 1 млн.- всі інші: нетойвосні, догляд за кицею, зняті з обліку, офіцери, придатні: 5,4 млн.Категорії останньої групи дуже важко порахувати окремо. BIGor

Повідомлень: 10730 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1551 раз. Подякували: 1969 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 14:24 BIGor

Чоловіків 23-60 10 млн.





Де решта чоловіків?))

Куди вони ділись?



Не було 50 млн.





Нас завжди було 25 млн? 😅😅



Є декілька мільйонів тренованих і підготовлених



Хто і коли їх тренував??😅 Де решта чоловіків?))Куди вони ділись?Нас завжди було 25 млн? 😅😅Хто і коли їх тренував??😅 Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19482 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2634 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 19:40 Hotab написав: BIGor

Чоловіків 23-60 10 млн.





Де решта чоловіків?))

Куди вони ділись?



https://www.rbc.ua/rus/news/radi-nazval ... 91752.html

Станом на сьогодні в Україні нараховується близько 11,1 млн чоловіків від 25 до 60 років, які потенційно підлягають мобілізації. Де решта чоловіків?))Куди вони ділись?

Стаття 2024 року, зараз думаю трохи менше. Стаття 2024 року, зараз думаю трохи менше. BIGor

Повідомлень: 10730 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1551 раз. Подякували: 1969 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 21:15 BIGor

Я питання поставив, а не попросив посилання на статтю.

У мене важлива місія: «достукатись до тімячка трохи розумово обмеженого абирвалга». Він думає що 50% населення за 30 років кудись ділись, але якраз одна єдина категорія населення «чоловіки які за 30 останніх років закінчували воєнні кафедри», вони якраз всі залишались і нікуди не дівались. Мабуть весь час 30 років думали про абирвалга і його вимогу воювати замість нього. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19482 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2634 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2026 22:13 Hotab написав: BIGor

Я питання поставив, а не попросив посилання на статтю. Я питання поставив, а не попросив посилання на статтю.

Ну ось же розписав (з корекцією до 11 млн)

Чоловіків 23-60 11 млн.

З них

- заброньовані 1,3 млн.

- ухилянти 2 млн.

- воюють на фронті 0,3 млн

- в тилу військові: 1 млн.

- всі інші: нетойвосні, догляд за кицею, зняті з обліку, офіцери, придатні: 6,4 млн.



Тобто 8,4 млн.: 2 млн + 6,4 млн. Але серед них є ті що по догляду за кицею і зняті з обліку, але думаю ця категорія не більше 100 тис. Зараз навпаки знятих з обліку поставили на облік і зробили придатними. Ну ось же розписав (з корекцією до 11 млн)Чоловіків 23-60 11 млн.З них- заброньовані 1,3 млн.- ухилянти 2 млн.- воюють на фронті 0,3 млн- в тилу військові: 1 млн.- всі інші: нетойвосні, догляд за кицею, зняті з обліку, офіцери, придатні: 6,4 млн.Тобто 8,4 млн.: 2 млн + 6,4 млн. Але серед них є ті що по догляду за кицею і зняті з обліку, але думаю ця категорія не більше 100 тис. Зараз навпаки знятих з обліку поставили на облік і зробили придатними. BIGor

Повідомлень: 10730 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1551 раз. Подякували: 1969 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 158159160161> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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