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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 23:01

BIGor


Ну ось же розписав


Чухню ти розписав.
Ще раз прочитай питання.
Ще далеко до «розписав хто ці 11 млн». Де взялись ці «11 млн», оце питання!
От коли дійде, що виїхали за кордон і опинились на окупованих також і «з інвалідністю», «пенсіонери», «нетойвостні», «заброньовані», тоді і прийде розуміння. А тупим подвійним обліком у нас займається абирвалг.
Це у нього виїхали виключно ті хто міг би служити, а лишились виключно ті хто не може, аа також оті всі «1 млн , які закінчили військові кафедри за 30 останніх років». Тупня рівня клієнта завсєгдатая психлікарні.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 29 чер, 2026 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 23:03

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Hotab написав:От коли дійде, що виїхали за кордон і ... «заброньовані», тоді і приїде розуміння.

Нє, ці якщо виїхали то вже всьо, бронювання ж щопівроку переоформлювати треба
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 23:05

Faceless

бронювання ж щопівроку переоформлювати треба


А навіщо їх присутність для продовження бронювання? «Віденський» же з бронею працює за кордоном.
Авіаційний персонал часто також. Хтось заїжджає, хтось ні. Броню продовжують.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 23:06

  Hotab написав:BIGor


Ну ось же розписав


Чухню ти розписав.
Ще раз прочитай питання.
Ще далеко до «розписав хто ці 11 млн». Де взялись ці «11 млн», оце питання!
От коли дійде, що виїхали за кордон і опинились на окупованих також і «з інвалідністю», «пенсіонери», «нетойвостні», «заброньовані», тоді і прийде розуміння. А тупим подвійним обліком у нас займається абирвалг.
Це у нього виїхали виключно ті хто міг би служити, а лишились виключно ті хто не може, аа також оті всі «1 млн , які закінчили військові кафедри за 30 останніх років». Тупня рівня клієнта завсєгдатая психлікарні.

Якщо не подобаються мої дані, напиши свої. Критикувати безаргументно то кожен може.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 23:07

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

  Hotab написав:А навіщо їх присутність для продовження бронювання?

Процедура бронювання проходить через ТЦК. Люди проходять ВЛК, черги, документи ітд. Чи в нас вже відділи ТЦК що працюють у Відні?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 23:10

BIGor

Якщо не подобаються мої дані, напиши свої


Якщо у тебе нема даних, треба так і казати. А не придумувати.
Ключове в складності щось обліковувати - це позбавитись подвійного чи потрійного обліку.
Бо «виїхав» і «догляд за кицею» (або частіше за трьома дітьми ) - це часто отої і ті ж люди.
Як «інваліди і непридатні, неоойвосні і хз ще хто ». Їх нема в 11 млн-ах, зате ти їх звідти віднімаєш.

Процедура бронювання проходить через ТЦК. Люди проходять ВЛК, черги, документи ітд.


У нас мабуть в Польщі ці відділи, що ти говориш про те чого не знаєш.
Нема потреби ходити в ТЦК для бронювання. Принаймні точно не всім. У мене періодично є бронювання (підприємство критичне). Я не ходжу за ним в ТЦК. І ніхто з пілотів не ходить. Часто броню продовжується ще коли за кордоном пілот перебуває.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 23:14

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Hotab написав:Faceless

бронювання ж щопівроку переоформлювати треба


А навіщо їх присутність для продовження бронювання? «Віденський» же з бронею працює за кордоном.
Авіаційний персонал часто також. Хтось заїжджає, хтось ні. Броню продовжують.
Ну то тільки якщо виїхали у відрядження, а якщо звалили з кінцями то вже все
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 23:14

Южаніна: кожен силовик має повоювати

BIGor написав:
  Hotab написав:А навіщо їх присутність для продовження бронювання?

Процедура бронювання проходить через ТЦК. Люди проходять ВЛК, черги, документи ітд. Чи в нас вже відділи ТЦК що працюють у Відні?
Ні. Процедура бронювання взагалі повністю дистанційна вже. Для оформлення навіть ВЛК не треба, достатньо оновити дані в тому ж Резерві і все
Faceless
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  #<1 ... 158159160161
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