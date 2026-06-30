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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: Вів 30 чер, 2026 13:40
Hotab написав: BIGor написав: Hotab написав:
Якщо у тебе нема даних, треба так і казати. А не придумувати.
Тобто у тебе все-таки 0 аргументів?
Які вимагаються аргументи до видуманих цифр?
Де видумані цифри? Я джерело інфи скидував
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BIGor
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Додано: Вів 30 чер, 2026 14:07
Джерело на які цифри? 11 млн? Ну нехай. Де на решту?
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Hotab
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