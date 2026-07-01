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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 159160161162
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 13:40

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:Якщо у тебе нема даних, треба так і казати. А не придумувати.

Тобто у тебе все-таки 0 аргументів?

Які вимагаються аргументи до видуманих цифр?

Де видумані цифри? Я джерело інфи скидував
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 14:07

Джерело на які цифри? 11 млн? Ну нехай. Де на решту?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 21:06

  Hotab написав:Джерело на які цифри? 11 млн? Ну нехай. Де на решту?

щось тебе поплавило.
Ну ладно, от
Заброньованих 1,3 млн
https://epravda.com.ua/weeklycharts/kil ... 26-820457/

2 млн ухилянтів
https://tsn.ua/ukrayina/2-mln-ukhyliant ... 56156.html

11 млн ресурсу 25-60
https://unn.ua/news/v-ukraini-ponad-11- ... -natalukha
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 21:13

BIGor

2 млн ухилянтів


У розшуку ТЦК? А вони (яка кількість з них) не перебуває в країні і не входить в 11 млн?? Скільки на окупованих чи давно живе в Іспанії чи США як Микола з НЮ. Тебе математиці вчили? Чи віднімають мʼяке від теплого?
Hotab
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  #<1 ... 159160161162
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